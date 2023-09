Pink Diamond Discovery oferece insights sobre o processo de formação

Pesquisadores que estudam o depósito de diamantes Argyle, na Austrália Ocidental, obtiveram novos insights sobre a formação de diamantes rosa e outras variedades de cores, de acordo com um estudo publicado na revista Nature Communications. A mina Argyle, que representa 90% dos diamantes rosa do mundo, está agora fechada, tornando estas gemas ainda mais raras e valiosas. Diamantes rosa polidos da mais alta qualidade podem atingir preços de dezenas de milhões de dólares.

O estudo teve como foco a compreensão das condições geológicas necessárias para a formação dos diamantes rosa. Ao analisar amostras da mina Argyle, os cientistas conseguiram identificar as condições específicas necessárias para o desenvolvimento destas gemas raras. Este conhecimento poderia potencialmente levar à descoberta de novos depósitos de diamantes rosa em outras áreas.

Os diamantes rosa são formados sob extrema pressão e altas temperaturas nas profundezas do manto terrestre. Eles são compostos de carbono puro, assim como os diamantes brancos, mas sua cor única vem da presença de uma estrutura atômica rara que absorve a luz verde. O processo exato de como os diamantes rosa adquirem sua cor ainda é um mistério, mas esta pesquisa recente aproxima os cientistas de desvendar o enigma.

A mina Argyle, com as suas vastas reservas de diamantes rosa, tem sido uma fonte significativa destas valiosas pedras preciosas há várias décadas. O seu encerramento em novembro de 2020 marcou o fim de uma era para a indústria diamantífera, aumentando a atratividade e o valor dos diamantes rosa existentes.

Embora o estudo ofereça informações importantes sobre o processo de formação dos diamantes rosa, são necessárias mais pesquisas para compreender completamente as condições necessárias para a sua criação. No entanto, esta descoberta traz uma nova esperança para a futura descoberta de depósitos de diamantes rosa em outras partes do mundo.

Fontes:

– “Diamantes rosa: pesquisadores descobrem a receita geológica por trás das joias mais raras e valiosas do mundo” – CNN

– Estudo: “Pink Diamonds: Insights into Their Origin from a Trace Element Signature for the Argyle Diamond Deposit, Western Australia” – Nature Communications