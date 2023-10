Nova pesquisa revela que bactérias marinhas perderam flagelos e outras características ao retornar ao oceano

By

Um estudo recente conduzido pelo Instituto Conjunto do Genoma do Departamento de Energia dos EUA, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Nevada, em Las Vegas, descobriu descobertas surpreendentes sobre bactérias do filo Chloroflexota. Descobriu-se que estas bactérias, conhecidas pela sua capacidade de decompor poluentes e reciclar carbono, apresentavam flagelos em fontes termais, mas perderam esta característica quando evoluíram para habitar ambientes marinhos há centenas de milhões de anos.

Os pesquisadores se concentraram especificamente em uma classe da Cloroflexota chamada Dehalococcoidia, que tem a capacidade de degradar produtos químicos nocivos encontrados em pesticidas e refrigerantes. Através do genoma e do sequenciamento metagenômico, eles descobriram que Dehalococcoidia, que vivia em fontes termais, possuía flagelos, uma característica não conhecida anteriormente em Chloroflexota. Em contraste, os seus homólogos que viviam no oceano não tinham flagelos, sugerindo que estas estruturas foram perdidas durante a adaptação evolutiva aos ambientes marinhos.

O estudo também revelou outras características surpreendentes na fonte termal Dehalococcoidia. Algumas dessas características desapareceram nas bactérias que evoluíram para viver no oceano, enquanto restos de outras características permaneceram. Por exemplo, tanto os Dehalococcoidia de fontes termais como os que vivem no oceano exibiram uma perda de paredes celulares e um padrão complexo de evolução para genes relacionados à ingestão de compostos vegetais. Isto sugere que estas bactérias provavelmente dependem da cooperação com outros microrganismos da sua comunidade para decompor o material vegetal.

Além disso, os pesquisadores descobriram que a fonte termal Dehalococcoidia tinha enzimas para sintetizar ou degradar hormônios vegetais, indicando que suas contrapartes terrestres podem ter a capacidade de manipular o crescimento das plantas.

Compreender a história evolutiva e as características únicas da bactéria Chloroflexota pode ter implicações importantes para a engenharia de microrganismos para aplicações como a produção de biocombustíveis. Ao aproveitar as suas diversas capacidades metabólicas, os cientistas poderão desenvolver processos mais sustentáveis ​​e eficientes em diversas indústrias.

Mais estudos sobre estas bactérias poderiam lançar luz sobre o uso potencial de processos microbianos na produção de biocombustíveis e outras aplicações sustentáveis.

