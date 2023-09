Explorando ciclos autocatalíticos: para compreender as origens da vida

By

A autocatálise desempenha um papel crucial na replicação e sustentabilidade da vida. Uma equipe de cientistas da Universidade de Wisconsin-Madison realizou um estudo para compreender os princípios fundamentais subjacentes à autocatálise e suas implicações potenciais para a busca por vida fora da Terra.

Autocatálise refere-se a uma reação química onde o produto da reação atua como catalisador para a mesma reação. Em outras palavras, a reação é autossustentável e autopromovida. Os pesquisadores se concentraram especificamente em uma classe de ciclos autocatalíticos chamados Ciclos Autocatalíticos Baseados em Comproporção (CompACs).

Os pesquisadores primeiro definem o conceito de proporcionalidade nos CompACs. A proporcionalidade envolve a reação entre uma forma oxidada de um elemento ou composto, denotada como MHi, e uma forma reduzida, denotada como MLo, resultando na formação de dois MMed de estado intermediário e os produtos residuais associados, denotados como XComp,M. A estequiometria desta reação pode variar e, em alguns casos, espécies alimentares adicionais também podem estar envolvidas.

A equipe explora então dois processos auxiliares que podem ocorrer nos CompACs: processos auxiliares oxidativos e redutores. O processo oxidativo utiliza um oxidante para converter MMed em MHi, levando à formação de um CompAC oxidativo. Por outro lado, o processo redutor envolve um redutor que reduz MMed a MLo, formando um CompAC redutor.

Para entender melhor esses ciclos, os pesquisadores codificaram vários componentes por cores. Os autocatalisadores, que desempenham um papel fundamental nos ciclos, estão sublinhados. Os M do estado intermediário são destacados em roxo, vermelho e dourado para representar seus estados mais oxidado, intermediário e mais reduzido, respectivamente. O oxidante e o redutor, envolvidos nos processos auxiliares, estão destacados em azul e verde, respectivamente.

A compreensão dos princípios dos ciclos autocatalíticos não só esclarece a complexidade da vida na Terra, mas também fornece informações valiosas sobre as condições potenciais necessárias para o surgimento da vida em outras partes do universo. Ao identificar as condições mais prováveis ​​para a autocatálise, os cientistas podem concentrar a sua busca por vida em planetas que apresentem características semelhantes e potencial para reações químicas autossustentadas.

Esta pesquisa contribui para a exploração contínua das origens da vida e da possibilidade de encontrar formas de vida extraterrestres. Ao expandir o nosso conhecimento dos princípios fundamentais subjacentes à replicação e sustentabilidade da vida, estamos um passo mais perto de desvendar os mistérios do universo.

Fontes:

- Universidade de Wisconsin-Madison