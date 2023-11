Um avanço na física quântica revela o misterioso efeito Spinaron

Cientistas da Universidade Julius Maximilian de Würzburg (JMU) e do Centro de Pesquisa Jülich, na Alemanha, fizeram uma descoberta inovadora na física quântica: a existência de um novo estado quântico chamado spinaron. Esta revelação desafia as suposições prevalecentes sobre o comportamento de materiais condutores de baixa temperatura e tem o potencial de remodelar a nossa compreensão da física quântica teórica.

No experimento, um átomo de cobalto colocado sobre uma superfície de cobre foi exposto a um forte campo magnético sob condições extremamente frias. Os pesquisadores observaram um fenômeno fascinante: a rotação do átomo de cobalto oscilava constantemente para frente e para trás. Para ilustrar isso, eles compararam o átomo de cobalto a uma bola de rugby girando em uma piscina de bolinhas, deslocando as bolas circundantes de maneira ondulatória.

A combinação do intenso campo magnético e uma ponta de ferro adicionada ao seu microscópio de tunelamento de varredura em escala atômica permitiu aos pesquisadores visualizar o spin magnético do átomo de cobalto. Essa mudança contínua de spin excitou os elétrons na superfície do cobre, fazendo-os oscilar e se ligar ao átomo de cobalto.

Esta descoberta surpreendente desafia o efeito Kondo estabelecido, que explica a resistência elétrica em materiais frios que contêm impurezas magnéticas. Sob o efeito Kondo, as interações eletrônicas deveriam neutralizar o momento magnético do átomo de cobalto. Porém, neste experimento, o átomo de cobalto manteve seu magnetismo enquanto interagia com os elétrons, desafiando as previsões do efeito Kondo.

As implicações do efeito spinaron vão além deste experimento específico. Isso põe em causa a compreensão de longa data da atividade quântica quando metais como o cobalto e o cobre são combinados. Os cientistas responsáveis ​​pela descoberta antecipam que os spinarons podem ter aplicações mais amplas, exigindo um reexame dos cenários onde se presumia anteriormente que o efeito Kondo se aplicava.

Embora esta descoberta forneça informações valiosas sobre o comportamento da matéria a nível atómico, as suas aplicações práticas imediatas ainda não foram determinadas. No entanto, compreender a física dos momentos magnéticos em superfícies metálicas é crucial para o avanço da pesquisa fundamental na área. Como resume o físico experimental Matthias Bode da JMU: “Nossa descoberta é importante para a compreensão da física dos momentos magnéticos em superfícies metálicas… Embora o efeito de correlação seja um divisor de águas na pesquisa fundamental para a compreensão do comportamento da matéria, não posso construir uma mudança real em relação a isso.”

A pesquisa, publicada na Nature Physics, abre caminho para uma maior exploração do efeito spinaron e uma compreensão mais profunda da natureza intricada da física quântica.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Qual é o efeito spinaron?

O efeito spinaron é um estado quântico recentemente descoberto que ocorre sob condições extremamente frias quando um átomo de cobalto em uma superfície de cobre é exposto a um forte campo magnético. Refere-se à mudança contínua do spin do átomo de cobalto, que excita os elétrons na superfície do cobre e desafia as teorias existentes sobre materiais condutores de baixa temperatura.

Qual é o efeito Kondo?

O efeito Kondo explica o limite inferior da resistência elétrica em materiais frios que contêm impurezas magnéticas. Isso sugere que as interações eletrônicas neutralizam o momento magnético dessas impurezas. No entanto, a descoberta do efeito spinaron na experiência acima mencionada sugere que o efeito Kondo pode não ser aplicável em todos os cenários que envolvem metais como cobalto e cobre.

Quais são as implicações práticas do efeito spinaron?

Embora as aplicações práticas imediatas do efeito spinaron permaneçam incertas, ele aprofunda a nossa compreensão do comportamento da matéria no nível atômico. Esta descoberta pode ter implicações de longo alcance para o campo da física quântica e pode levar à reescrita da física quântica teórica como a conhecemos.