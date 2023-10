Novos insights sobre a dinâmica celular: uma abordagem híbrida para compreender a formação de tecidos

Um estudo inovador liderado pelo Prof. Yimin Luo introduziu métodos inovadores para desvendar o complexo mundo da dinâmica celular durante o desenvolvimento embrionário. Publicada na PRX Life, a pesquisa oferece informações valiosas sobre os processos de desenvolvimento e o comportamento invasivo das células cancerígenas.

As células são classificadas como matéria ativa, onde agentes individuais interagem, consomem energia e formam coletivamente estruturas maiores. Esta ampla categoria abrange vários sistemas biológicos, incluindo bandos de aves, cardumes de peixes, monocamadas celulares e colônias bacterianas, todos exibindo fenômenos fascinantes. No entanto, diferentes sistemas de matéria activa comportam-se de forma diferente, e os padrões e trajectórias das células permanecem particularmente indescritíveis devido ao seu pequeno tamanho e susceptibilidade a flutuações aleatórias.

O professor Luo, professor assistente de engenharia mecânica e ciência dos materiais, explica que estudar os movimentos celulares ao microscópio é extremamente complexo. As células deformam-se, envolvem-se em interações bioquímicas e movem-se lentamente, tornando difícil identificar os seus padrões precisos. Além disso, o laboratório de Luo observa e cria imagens de milhares de células, o que complica ainda mais a pesquisa. Embora este extenso conjunto de dados forneça oportunidades valiosas de observação, a calibração de modelos que utilizam conjuntos de dados tão grandes apresenta desafios significativos.

Para abordar essas complexidades, a Prof. Luo e sua equipe desenvolveram uma abordagem híbrida que combina análise estatística com modelagem computacional. Este procedimento híbrido considera as interações célula a célula e a influência do ambiente celular, permitindo uma representação mais precisa da formação de tecido. Ao aproveitar métodos estatísticos e simulações computacionais, os pesquisadores conseguiram descobrir características-chave que aprimoram modelos clássicos como o modelo Vicsek.

As descobertas esclarecem a importância da densidade no alinhamento celular para a formação de tecidos. Quando as células atingem uma alta densidade, elas se alinham para criar tecidos. Ao contabilizar as interações celulares e os fatores ambientais em seu modelo híbrido, os pesquisadores obtiveram uma compreensão mais profunda desse processo.

No geral, este estudo contribui para o nosso conhecimento da dinâmica celular, oferecendo novos caminhos para estudar o desenvolvimento embrionário e o comportamento das células cancerígenas. A abordagem híbrida desenvolvida pela Prof. Luo e sua equipe fornece uma estrutura promissora para desvendar as complexidades da formação de tecidos e preparar o caminho para futuras descobertas no campo.

