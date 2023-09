Microcombs: revelando o potencial dos lasers de alto desempenho

By

Pesquisadores da Universidade de Tecnologia Chalmers, na Suécia, alcançaram um avanço significativo no desenvolvimento de microcombes, tornando-os dez vezes mais eficientes e abrindo portas para novas descobertas na exploração espacial e na saúde. Microcombs, que são essencialmente réguas feitas de luz, têm o potencial de revolucionar vários campos devido à sua capacidade de medir frequências com precisão.

Um microcomb funciona usando um laser para enviar fótons que circulam dentro de um microrressonador, dividindo a luz em uma ampla faixa de frequências. Essas frequências são posicionadas umas em relação às outras, criando um novo tipo de fonte de luz com múltiplas frequências em uníssono, semelhante aos lasers.

As aplicações dos microcombs são vastas, desde a calibração de instrumentos utilizados na busca de exoplanetas até o monitoramento da saúde por meio da análise de amostras de ar expirado. No entanto, os microcombs anteriores enfrentavam limitações em termos de eficiência, impedindo-os de realizar todo o seu potencial.

Os pesquisadores da Universidade Chalmers superaram essa limitação desenvolvendo um método que aumenta a potência do laser do microcomb em dez vezes e aumenta sua eficiência de cerca de 1% para mais de 50%. Este método envolve o uso de dois microrressonadores, que trabalham juntos para melhorar o desempenho do microcomb.

Este avanço é significativo porque traz a tecnologia laser de alto desempenho para uma ampla gama de mercados. Por exemplo, microcombs podem ser usados ​​em módulos lidar para veículos autônomos, satélites GPS, drones de detecção ambiental e data centers para aplicações de IA com uso intensivo de largura de banda.

O aumento da eficiência e do poder dos microcombs tem o potencial de acelerar os avanços na exploração espacial, na saúde e em vários outros setores. Esta pesquisa abre caminho para novos desenvolvimentos na tecnologia laser e mostra as capacidades revolucionárias dos microcombs.

Fontes:

– Universidade de Tecnologia Chalmers. “Pesquisadores da Chalmers criam microcombes que podem abrir caminho para novas tecnologias.” CiênciaDiariamente. ScienceDaily, 11 de março de 2021.

– Imagem de Wokandapix da Pixabay