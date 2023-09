Nova análise da gravidade de Marte apoia a existência de um oceano antigo

Um estudo recente liderado pelo professor Jaroslav Klokočník, do Instituto Astronômico da Academia Tcheca de Ciências, utilizou um novo método de análise da força gravitacional de Marte para fornecer mais evidências da existência de um paleo-oceano no norte de Marte. A pesquisa, publicada na revista Icarus, expande abordagens anteriores e oferece uma compreensão mais detalhada da extensão do antigo oceano.

As descobertas do estudo têm implicações significativas para a procura de água em Marte e para o potencial de vida passada ou presente no planeta. Os pesquisadores observam que esta técnica de análise gravitacional pode ser aplicada a diversas disciplinas, como geologia, geofísica, hidrologia e glaciologia, fornecendo informações valiosas sobre o corpo celeste.

A abordagem tradicional para mapear uma superfície planetária baseada apenas em anomalias gravitacionais foi superada pelos autores, que introduziram um novo processo que analisava aspectos gravitacionais calculados a partir de medições de anomalias gravitacionais. Esses aspectos da gravidade oferecem uma caracterização matemática das forças gravitacionais exercidas por diferentes características da superfície de Marte, como montanhas e trincheiras.

Para apoiar a sua análise, os investigadores utilizaram dados topográficos obtidos do instrumento Mars Orbital Laser Altimeter a bordo do Mars Global Surveyor da NASA. O instrumento mapeou o planeta durante 4 anos e meio, fornecendo informações cruciais para a compreensão da superfície marciana.

O trabalho anterior do professor Klokočník também empregou esta técnica de análise gravitacional para confirmar a existência de paleolagos e sistemas paleoriviários sob as areias do Saara na Terra. O método também tem sido usado para comparar as características geográficas da Terra com as de Vênus, auxiliando na nossa compreensão de diferentes corpos celestes.

Esta abordagem inovadora de análise gravitacional demonstra o potencial para uma maior exploração e compreensão de Marte e da sua história geológica. É um importante passo em frente para desvendar os mistérios do passado do nosso planeta vizinho e a possibilidade de oceanos antigos.

Fontes:

Jaroslav Klokočník et al, Aspectos de gravidade para Marte, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Citação: A nova análise gravitacional de Marte melhora a compreensão de um possível oceano antigo (2023, 20 de setembro) em https://phys.org/news/2023-09-mars-gravity-análise-ancient-ocean.html

Universidade do Alasca Fairbanks