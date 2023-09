Novo método apoia a existência de um antigo oceano em Marte

Um estudo recente utilizou um novo método para analisar a força gravitacional de Marte, fornecendo mais evidências de que o planeta já teve um grande oceano ao norte. Liderada pelo professor Jaroslav Klokočník, do Instituto Astronômico da Academia Tcheca de Ciências, a pesquisa define com mais detalhes o escopo do paleo-oceano norte de Marte.

Publicado na revista Icarus, o estudo destaca o uso da abordagem gravitacional para detectar a presença de água em Marte. Este método já teve sucesso na identificação de massas de água na Terra, como a costa de um antigo lago no norte da África. Ao analisar os aspectos gravitacionais de Marte, os cientistas obtêm uma melhor compreensão das características geológicas e hidrológicas do planeta.

Os pesquisadores empregaram um processo desenvolvido por Klokočník, que envolve a análise de aspectos gravitacionais calculados a partir de medições de anomalias gravitacionais. Aspectos gravitacionais são produtos matemáticos que caracterizam as anomalias gravitacionais de um corpo planetário. Além disso, usaram dados topográficos capturados pelo Mars Global Surveyor da NASA.

Esta nova abordagem melhora significativamente os métodos anteriores de mapeamento de uma superfície apenas com base em anomalias gravitacionais. Ao integrar dados topográficos, os cientistas podem obter uma compreensão mais abrangente da geologia e geofísica marciana.

As implicações desta pesquisa vão além de Marte, já que o método dos aspectos gravitacionais também foi aplicado a outros corpos celestes. Num estudo separado publicado na Scientific Reports, o método foi usado para comparar as características geográficas da Terra com as de Vênus.

As descobertas deste estudo contribuem para o nosso conhecimento da história geológica de Marte e fornecem mais pistas sobre o potencial de vida no planeta. Compreender a existência de oceanos antigos em Marte é um passo crucial para descobrir a possibilidade de formas de vida passadas ou presentes.

Definições:

Anomalias gravitacionais: Áreas de força gravitacional variável exercidas por características da superfície de um corpo planetário.

Aspectos da gravidade: Produtos matemáticos que caracterizam as anomalias gravitacionais de um corpo planetário.

Dados topográficos: Informações sobre a forma e elevação da superfície terrestre de um planeta ou outro corpo celeste.

Fontes:

– Estudo publicado na revista Icarus, afiliada à Divisão de Ciências Planetárias da Sociedade Astronômica Americana.

– Estudo publicado em Scientific Reports.

– Jaroslav Klokočník – Professor Emérito do Instituto Astronômico da Academia Tcheca de Ciências.

– Gunther Kletetschka – Professor Pesquisador Associado do Instituto Geofísico Fairbanks da Universidade do Alasca e afiliado à Universidade Charles na República Tcheca.