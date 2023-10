Ferramentas de mapeamento desvendam mistérios da água gelada subterrânea em Marte

By

Técnicas de mapeamento refinadas estão lançando uma nova luz sobre a presença de gelo de água subterrânea em Marte, oferecendo informações valiosas para futuras missões robóticas e humanas ao Planeta Vermelho.

Cientistas envolvidos no projeto Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) da NASA geraram três mapas detalhados que revelam a distribuição do gelo em várias profundidades. Ao utilizar dados da câmara High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) a bordo da Mars Reconnaissance Orbiter, a equipa conseguiu refinar as suas técnicas de mapeamento e obter uma compreensão mais clara de onde o gelo subterrâneo está presente.

Os mapas, que mostram gelo em profundidades de zero a um metro, de um a cinco metros e a profundidades superiores a cinco metros, servem como uma ferramenta crucial para planeadores de missões e cientistas. As informações recolhidas podem ser utilizadas para identificar potenciais locais de aterragem para futuras missões de estudo de gelo pouco profundo e facilitar a extracção de recursos para suporte de vida e geração de combustível.

“Nossos mapas também são importantes para futuras missões terrestres, tanto robóticas quanto humanas. Os planeadores de missões que pretendam estudar gelo pouco profundo podem utilizar os nossos mapas como parte da seleção dos locais de aterragem”, explica Nathaniel Putzig, um dos co-investigadores principais do projeto SWIM.

Esses mapas também têm um significado adicional no domínio dos estudos de exobiologia. O gelo em Marte não só atua como um recurso valioso para sustentar a vida humana, mas também pode desempenhar um papel na preservação de potenciais bioassinaturas de vida antiga. O gelo poderia proteger essas assinaturas delicadas da radiação ionizante prejudicial, tornando-as mais suscetíveis à detecção em missões futuras.

A descoberta do “terreno poligonal” é outra descoberta convincente resultante dos esforços de mapeamento. Nestas regiões, o gelo subterrâneo expande-se e contrai-se sazonalmente, causando a formação de fissuras poligonais distintas na superfície marciana. A observação destas fissuras que se estendem em torno de crateras de impacto recentes indica a presença de gelo escondido abaixo da superfície.

Perguntas frequentes

1. Como foram criados os mapas de água gelada subterrânea em Marte?

Os mapas foram gerados usando técnicas de mapeamento refinadas e dados da câmera HiRISE a bordo da Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Qual é o significado destes mapas?

Os mapas ajudam os planejadores de missões a identificar possíveis locais de pouso para missões futuras e facilitam o estudo do gelo raso e a extração de recursos em Marte. Eles também têm valor para estudos de exobiologia, pois o gelo pode preservar bioassinaturas de vidas antigas.

3. Qual é a importância do “terreno poligonal”?

“Terreno poligonal” refere-se à formação de fissuras poligonais na superfície marciana causadas pela expansão e contração sazonal do gelo subterrâneo. A observação destas fissuras em torno de crateras de impacto recentes sugere a presença de gelo escondido abaixo da superfície.

4. Que outras considerações são necessárias para missões humanas a Marte?

Além dos recursos de água gelada, a segurança do local de pouso, as especificações solares e térmicas e outros fatores devem ser levados em consideração ao planejar missões humanas a Marte.

Fonte: fis.org