Siena Galaxy Atlas fornece informações detalhadas sobre mais de 380,000 galáxias

O Siena Galaxy Atlas (SGA) é um novo recurso que oferece medições precisas e informações detalhadas sobre mais de 380,000 galáxias. O atlas, que compila dados de três pesquisas conhecidas como DESI Legacy Surveys, fornece informações sobre as localizações, formas e tamanhos de grandes galáxias próximas. É de acesso gratuito online para uso de pesquisadores e astrônomos amadores.

Os dados utilizados no SGA foram coletados entre 2014 e 2017 em preparação para o experimento Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Este experimento tem como objetivo estudar a energia escura, uma força desconhecida que está acelerando a expansão do universo.

O SGA cobre quase metade do céu noturno, com imagens capturadas em comprimentos de onda ópticos e infravermelhos. Está entre os maiores levantamentos de galáxias até o momento. Os dados do atlas atingem um novo nível de precisão e fornecem informações sobre os perfis de luz das galáxias, tornando-o um recurso valioso para estudar detalhadamente galáxias próximas.

A SGA baseia-se em séculos de esforços para mapear o céu noturno. Ele melhora as compilações anteriores de galáxias, fornecendo dados confiáveis ​​sobre posições, tamanhos e formas de galáxias, ao mesmo tempo que elimina entradas que não são galáxias, como estrelas ou artefatos.

Este recurso abrangente impulsionará o progresso em vários ramos da astronomia e da astrofísica. Ajudará na seleção de amostras de galáxias para observação direcionada, melhorará a investigação sobre padrões de formação estelar e morfologias galácticas e contribuirá para a compreensão da distribuição da matéria escura no Universo.

Os DESI Legacy Surveys, que forneceram os dados para o SGA, foram conduzidos utilizando instrumentos de última geração em telescópios operados pelo NOIRLab. O SGA, juntamente com os dados do DESI Legacy Imaging Surveys, está disponível para a comunidade astronômica por meio do Centro Comunitário de Ciência e Dados do NOIRLab.

No geral, o Siena Galaxy Atlas é uma ferramenta poderosa que permite aos astrónomos explorar e estudar uma vasta coleção de galáxias, oferecendo novas informações sobre os mistérios do universo.

