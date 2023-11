Um mergulho profundo no gelo marciano: explorando os mistérios do planeta vermelho

O inovador projeto Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) da NASA revelou recentemente seu último mapa, lançando luz sobre as possíveis localizações de água gelada subterrânea em Marte. Este recurso inestimável desempenhará um papel vital na determinação para onde as futuras missões humanas deverão ser direcionadas no Planeta Vermelho.

Liderado pelo estimado Planetary Science Institute e gerido pelo Jet Propulsion Laboratory da NASA, o SWIM tem compilado dados de múltiplas missões a Marte desde 2017. O projeto visa construir um mapa abrangente, indicando a probabilidade de gelo de água em diferentes regiões marcianas.

Para criar o seu mapa mais recente, os cientistas confiaram fortemente nos dados recolhidos pela Context Camera (CTX) e pelo High-Resolution Imaging Experiment (HIRISE), ambos a bordo da Mars Reconnaissance Orbiter. Estes instrumentos fornecem imagens de alta resolução, permitindo a identificação de pequenas crateras de impacto que potencialmente expõem depósitos de gelo subjacentes. Além disso, eles podem detectar “terreno poligonal” caracterizado por rachaduras causadas pelo derretimento e recongelamento repetitivos do gelo subterrâneo.

A importância de identificar estes depósitos de gelo não pode ser exagerada, especialmente para o planeamento de missões que envolvam exploração humana. O acesso à água em Marte facilitaria enormemente a presença sustentada dos astronautas, aliviando a necessidade de transportar grandes quantidades de água da Terra. No entanto, é um ato de equilíbrio delicado. Embora as áreas ricas em água perto dos pólos marcianos pareçam promissoras, a aterragem em regiões extremamente frias representa desafios. As tripulações precisariam de energia adicional para combater as condições adversas, comprometendo potencialmente o sucesso da missão.

De acordo com Sydney Do, gerente de projeto do SWIM, “se você enviar humanos para Marte, você quer levá-los o mais próximo possível do equador”, enfatizando o desejo de encontrar uma zona de pouso ideal com gelo acessível e uma latitude adequada.

Além do planeamento da missão, os mapas do SWIM têm o potencial de desvendar os mistérios que rodeiam a paisagem peculiar de Marte. As variações na distribuição do gelo de água nas latitudes médias permanecem pouco compreendidas. O último mapa do SWIM pode abrir caminho para novas hipóteses e fornecer insights sobre os fatores subjacentes que influenciam essas variações, conforme explicado por Nathaniel Putzig, co-líder do SWIM no Planetary Science Institute.

À medida que a curiosidade da humanidade em explorar Marte se intensifica, o projeto SWIM continua a orientar futuras missões, descobrindo os segredos escondidos sob a enigmática superfície do planeta. A cada mapa, chegamos mais perto de compreender o fascínio intrigante do nosso corpo celeste vizinho.

FAQ:

1. Como o SWIM determina possíveis localizações de gelo de água subterrânea em Marte?

SWIM utiliza dados coletados de várias missões da NASA em Marte, incluindo a Câmera de Contexto (CTX) e o Experimento de Imagens de Alta Resolução (HIRISE) a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter. Esses instrumentos fornecem imagens detalhadas para identificar áreas ricas em gelo e rachaduras causadas pelo derretimento e recongelamento do gelo.

2. Por que é importante encontrar água gelada no subsolo de Marte?

O acesso à água gelada em Marte é crucial para futuras missões humanas, pois poderá servir como um recurso vital para uma presença sustentada no planeta. Reduziria significativamente a necessidade de transportar grandes quantidades de água da Terra.

3. Que desafios estão associados à aterragem perto dos pólos marcianos?

Embora as regiões próximas aos pólos provavelmente tenham água gelada em abundância, o frio extremo representa um desafio. Os astronautas necessitariam de energia adicional para se manterem aquecidos, potencialmente impactando o sucesso da missão.

4. Como podem os mapas do SWIM contribuir para a nossa compreensão de Marte?

Os mapas do SWIM ajudam os cientistas a identificar variações na distribuição do gelo de água, levando a novas hipóteses e insights sobre os fatores que influenciam essas variações.

