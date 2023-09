Astrônomos capturam foto impressionante de “ponte” de gás conectando galáxias em colisão

Uma nova foto de tirar o fôlego tirada pelo Telescópio Espacial Hubble revela uma estreita “ponte” de gás que conecta duas galáxias em fusão no sistema Arp 107. Situadas a aproximadamente 465 milhões de anos-luz da Terra, estas galáxias em colisão estão ligadas por um tênue fluxo de poeira e gás.

A imagem, capturada pela Advanced Camera for Surveys do Hubble, mostra a galáxia maior no lado esquerdo. Esta galáxia espiral, conhecida como galáxia Seyfert, apresenta um braço espiral proeminente que se curva graciosamente em torno de seu núcleo. As galáxias Seyfert são particularmente intrigantes porque, apesar do brilho do seu núcleo ativo, a radiação de toda a galáxia pode ser observada. Nesta foto, as espirais da estrutura galáctica são claramente visíveis.

O núcleo galáctico de uma galáxia Seyfert emite um brilho poderoso resultante da queda da matéria no buraco negro supermassivo no seu centro. Esses núcleos galácticos ativos podem irradiar luz que ultrapassa o brilho combinado de todas as estrelas dentro de suas galáxias hospedeiras.

Quanto à galáxia menor, ela parece possuir um núcleo luminoso, mas braços espirais relativamente escuros. Isso ocorre porque ele está sendo gradualmente absorvido pela galáxia maior. A ligação entre estas duas galáxias em fusão está delicadamente suspensa abaixo delas na imagem do Hubble.

Arp 107 faz parte de um grupo de galáxias peculiares conhecido como Atlas de Galáxias Peculiares, compilado por Halton Arp em 1966. Esta nova foto faz parte de um esforço contínuo para estudar galáxias menos conhecidas do catálogo Arp e compartilhar sua beleza espetacular com o público.

Fonte: ESA (Agência Espacial Europeia)