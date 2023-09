Telescópio Espacial Hubble da NASA captura impressionante ponte de gás e poeira entre galáxias

O Telescópio Espacial Hubble da NASA capturou uma imagem deslumbrante de uma ponte de gás e poeira conectando duas galáxias prestes a se fundir. Esta ponte cósmica, localizada dentro do sistema Arp 107, cativou cientistas e entusiastas do espaço.

Arp 107, que fica a aproximadamente 465 milhões de anos-luz de distância da Terra, é o foco de uma missão conjunta da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA). A missão visa desvendar os mistérios dos membros menos conhecidos deste sistema.

A imagem recentemente capturada apresenta com destaque uma Galáxia Seyfert, conhecida por seu núcleo galáctico ativo. Esta entidade celestial única é dominada por um grande braço espiral que se curva elegantemente em torno do seu núcleo, adornado com numerosas estrelas nascentes. Curiosamente, estas estrelas devem o seu nascimento e luminância às ricas reservas de materiais provenientes da galáxia mais pequena com a qual a Galáxia Seyfert está prestes a fundir-se.

O núcleo galáctico ativo da Galáxia Seyfert proporciona uma exibição deslumbrante, emitindo um brilho radiante característico dos materiais consumidos pelo buraco negro central. Esta intensa radiação tem o potencial de ofuscar a luminância coletiva de todas as estrelas da galáxia.

Em contraste, a galáxia mais pequena em Arp 107 parece mais ténue, particularmente nos seus braços espirais, indicando a sua absorção pela Galáxia Seyfert, maior. As galáxias Seyfert, como a Arp 107, são dignas de nota porque a radiação de toda a sua galáxia pode ser observada apesar do imenso brilho do seu núcleo ativo.

Tanto a Galáxia Seyfert como a galáxia mais pequena em Arp 107 fazem parte do “Atlas de Galáxias Peculiares”, uma compilação criada por Halton Arp em 1966. Esta descoberta não só mostra a sua notável beleza, mas também aprofunda a nossa compreensão do cosmos e da grandeza. da evolução celestial.

À medida que estas duas galáxias continuam a convergir, os cientistas e entusiastas da astronomia aguardam ansiosamente as revelações e segredos que esta fusão irá revelar. Somente o tempo e outras observações do Telescópio Espacial Hubble fornecerão as respostas.

