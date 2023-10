Um novo atlas de galáxias fornece uma visão detalhada de nossos vizinhos cósmicos

Um atlas lançado recentemente permite aos utilizadores explorar o céu noturno com detalhes sem precedentes, fornecendo uma riqueza de informações sobre quase 400,000 grandes galáxias. O Siena Galaxy Atlas (SGA) oferece imagens ópticas e infravermelhas de vários comprimentos de onda, bem como perfis de luz, tornando-o o primeiro atlas galáctico a incluir tais dados. O atlas cobre 20,000 graus quadrados e abrange aproximadamente metade do céu noturno.

Compilações anteriores de dados galácticos foram frequentemente afetadas por erros nas posições, tamanhos e formas das galáxias, bem como pela inclusão de objetos não galácticos. No entanto, o SGA aborda estas questões, oferecendo posições precisas, tamanhos e medições de brilho para uma grande amostra de galáxias. Este nível de precisão não estava disponível de forma confiável antes para uma coleção tão vasta de galáxias.

O conjunto de dados SGA é o resultado de três varreduras realizadas entre 2014 e 2017 como parte das Pesquisas Legadas do Instrumento Espectroscópico de Energia Escura (DESI). Telescópios do NOIRLab da National Science Foundation, juntamente com o Observatório Steward da Universidade do Arizona e dados do satélite WISE da NASA, foram usados ​​para coletar as informações necessárias.

O SGA não só fornece dados valiosos para os astrónomos, mas também permite ao público ver e identificar galáxias próximas. O atlas é uma ferramenta importante para estudar padrões em populações de objetos, analisar fenômenos transitórios, compreender a física galáctica e expandir o conhecimento sobre a relação entre galáxias e matéria escura. Além disso, o SGA pode contribuir para uma melhor compreensão da distribuição das galáxias e da sua ligação com a matéria escura generalizada que domina o Universo.

Espera-se que a divulgação do conjunto de dados abrangente da SGA tenha um impacto significativo tanto na investigação astronómica como no envolvimento do público com o cosmos. Agora, qualquer pessoa interessada em explorar os mistérios do céu noturno pode acessar este valioso recurso.

