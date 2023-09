As estimativas de água gelada na Lua são muito altas?

By

Raluca Rufu, do Southwest Research Institute, indica que as regiões permanentemente sombreadas (PSRs) da Lua, alguns dos pontos mais frios do sistema solar, podem não ser tão antigas como se acreditava anteriormente. Estes PSRs, localizados nos pólos da Lua, são áreas onde a luz solar nunca atinge o fundo das crateras profundas, aprisionando produtos químicos voláteis, incluindo gelo de água.

Os cálculos da equipa sugerem que a maioria dos PSRs da Lua não têm mais do que cerca de 3.4 mil milhões de anos e podem conter depósitos relativamente jovens de gelo de água. Esta descoberta tem implicações significativas para a nossa compreensão dos recursos hídricos na Lua, que são considerados cruciais para a exploração lunar sustentável e futuras missões espaciais.

A presença de água gelada na Lua há muito tempo interessa aos cientistas. O seu potencial como recurso para astronautas poderia permitir a produção de propulsores de foguetes e sustentar sistemas de suporte à vida. No entanto, a idade dos PSRs, onde se pensa que o gelo de água está preso, foi anteriormente estimada como muito mais antiga.

Se os PSRs forem de facto mais jovens do que se pensava anteriormente, isso significaria que as estimativas actuais de gelo de água na Lua podem estar sobrestimadas. Isto levanta questões sobre a viabilidade de utilização destes recursos para futuras missões lunares. Mais pesquisas e explorações serão necessárias para determinar a verdadeira extensão e disponibilidade de água gelada na Lua.

O estudo conduzido pela Dra. Raluca Rufu e sua equipe destaca a necessidade de investigação científica contínua dos PSRs da Lua. Compreender a idade e a composição destas regiões é essencial para planear futuras missões e utilizar eficazmente os recursos lunares.

Fontes:

- NASA

– Instituto de Pesquisa do Sudoeste