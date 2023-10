Uma nova ferramenta de IA automatiza a detecção de supernovas

Uma colaboração internacional liderada pela Northwestern University desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial (IA) chamada Bright Transient Survey Bot (BTSbot) que pode detectar, identificar e classificar supernovas. Esta ferramenta inovadora automatiza a busca por supernovas no céu noturno, potencialmente removendo os humanos do processo e eliminando a possibilidade de erro humano. A ferramenta de IA acelera o processo de detecção e foi treinada usando mais de 1.4 milhão de imagens de várias fontes, incluindo supernovas confirmadas, estrelas em chamas, estrelas variáveis ​​e galáxias em chamas.

As supernovas ocorrem quando as estrelas atingem o estágio final de sua evolução e esgotam seu combustível de fusão nuclear. O núcleo da estrela entra em colapso enquanto as camadas externas entram em erupção, resultando em uma explosão massiva e brilhante. O algoritmo de aprendizado de máquina do BTSbot permite isolar subtipos específicos de explosões estelares, representando um avanço significativo no estudo de explosões cósmicas. Ao retirar os humanos do processo, os pesquisadores têm mais tempo para analisar as observações e desenvolver novas hipóteses sobre a origem desses eventos cósmicos.

A ferramenta de IA não apenas agiliza o estudo das supernovas, mas também ajuda os pesquisadores a compreender o ciclo de vida das estrelas e a criação de elementos como carbono, ferro e ouro. Atualmente, os humanos trabalham com sistemas robóticos para detectar e analisar supernovas. Telescópios robóticos fotografam continuamente o céu noturno para identificar novas fontes, e software automatizado gera uma lista de possíveis explosões. Os humanos então gastam uma quantidade significativa de tempo verificando esses candidatos. A adição do BTSbot a este fluxo de trabalho reduz a necessidade de inspeção humana e permite que os pesquisadores contem com a IA para realizar as tarefas necessárias.

Nabeel Rehemtulla, colíder do estudo, destaca a eficiência da ferramenta de IA, afirmando que, uma vez operacional, os humanos podem confiar que o BTSbot e outros sistemas de IA cumprirão as suas funções sem intervenção. O desenvolvimento desta ferramenta de IA representa um marco importante no estudo das supernovas e demonstra o potencial da IA ​​na aceleração das descobertas científicas.

