Um novo modelo para melhor representação do carbono negro em modelos climáticos globais

Os pesquisadores identificaram deficiências na representação do carbono negro (BC), um componente importante dos aerossóis atmosféricos, nos atuais modelos climáticos globais (GCMs). Um estudo recente de Chen et al. examina as propriedades microfísicas e ópticas do BC que influenciam seus efeitos radiativos e propõe um modelo óptico de aerossol aprimorado para resolver essas deficiências.

BC é conhecido pela sua forte capacidade de absorção de luz e pela sua contribuição para o aquecimento climático. No entanto, descobriu-se que a eficiência de absorção e os efeitos do aquecimento global dos aerossóis são superestimados nos GCMs devido à representação inadequada dos complexos estados de mistura do BC.

Chen et al. analisou observações de múltiplas fontes de distribuição de tamanho de partícula e estado de mistura para identificar as principais propriedades do BC que impactam significativamente seus efeitos radiativos. Eles então desenvolveram um modelo óptico de aerossol aprimorado que explica melhor essas propriedades com base nas observações. Este modelo aprimorado foi posteriormente implementado em um GCM.

Os pesquisadores avaliaram o desempenho do novo modelo por meio de observações de campo. Os resultados mostraram que a absorção prevista do BC a partir das representações melhoradas se alinhou mais estreitamente com as observações globais do BC. Isto foi atribuído à previsão mais precisa das propriedades microfísicas e de mistura relacionadas ao BC.

Além disso, os investigadores descobriram que a representação melhorada do BC levou a uma redução da sua força radiativa e dos efeitos climáticos em até 24 por cento. Isto realça a importância de representar com precisão a BC nos GCM para projeções climáticas mais fiáveis.

Este estudo, intitulado “Um módulo óptico de aerossol com propriedades de carbono negro restritas à observação para modelos climáticos globais”, foi publicado no Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Concluindo, Chen et al. desenvolveram um modelo aprimorado para representar BC em GCMs, abordando deficiências nas propriedades microfísicas e ópticas do BC. Os resultados demonstram que esta representação melhorada leva a uma melhor concordância com as observações globais e a uma redução nos efeitos climáticos do BC. Esta pesquisa contribui para a nossa compreensão do papel do BC nas mudanças climáticas e fornece uma ferramenta valiosa para melhorar as projeções climáticas.

