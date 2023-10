Cientistas usam nêutrons para medir a tensão na fabricação de aditivos

Cientistas do Laboratório Nacional de Oak Ridge (ORNL) demonstraram com sucesso sua capacidade de medir a deformação em um material e monitorar movimentos atômicos durante o processo de fabricação aditiva, empregando nêutrons. Os pesquisadores utilizaram uma plataforma de impressão 3D chamada OpeN-AM, em conjunto com a linha de luz VULCAN na Spallation Neutron Source (SNS) do ORNL, para medir continuamente a evolução da tensão residual durante a fabricação.

Ao integrar imagens infravermelhas e modelagem computacional com a plataforma OpeN-AM, os cientistas conseguiram obter uma compreensão profunda do comportamento do material durante todo o processo de fabricação. Eles se concentraram no aço de transformação em baixa temperatura (LTT) e rastrearam o movimento dos átomos em resposta ao estresse causado por mudanças na temperatura ou carga aplicada.

As tensões residuais, que persistem após a remoção da carga externa ou da fonte de tensão, podem levar à deformação do material e à falha prematura. Lidar com essas tensões residuais é crucial para produzir componentes precisos com propriedades e desempenho desejados. Os pesquisadores do ORNL projetaram e executaram um experimento que mede com precisão a evolução da deformação nos materiais para determinar como as tensões são distribuídas.

A capacidade de medir e controlar a tensão residual durante a fabricação aditiva tem implicações significativas para indústrias como automotiva, aeroespacial, energia limpa e ferramentas e matrizes. Os fabricantes podem adaptar a tensão residual dos componentes para aumentar a resistência e permitir formatos mais leves e complexos. A pesquisa inovadora conduzida pelos cientistas do ORNL rendeu-lhes o prêmio R&D 2023 de 100.

A pesquisa foi apoiada pelo programa de Pesquisa e Desenvolvimento Dirigido por Laboratório do ORNL, que financia empreendimentos de pesquisa e desenvolvimento de alto risco com valor potencial significativo para programas nacionais. Os cientistas esperam que outros investigadores de todo o mundo venham ao ORNL para realizar experiências semelhantes em metais adequados às suas necessidades de produção.

Esta pesquisa abre novas possibilidades para projetar estados de tensão residual e distribuições de propriedades em componentes de fabricação aditiva, oferecendo melhor controle sobre gradientes térmicos e transformações de fase. Ao compreender e manipular esses fatores, pode-se alcançar melhor comportamento e desempenho do material.

Fontes:

– Laboratório Nacional de Oak Ridge