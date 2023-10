O telescópio espacial James Webb revela elementos pesados ​​raros na explosão de Kilonova

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) fez uma descoberta inovadora: descobriu-se que uma explosão de quilonova resultante da colisão de duas estrelas de nêutrons é uma fábrica de elementos pesados ​​raros. Este evento marca a primeira vez que o JWST observou tal ocorrência, fornecendo informações valiosas sobre a formação destes elementos. Os dados do telescópio revelaram evidências de telúrio, um metal raro que é demasiado pesado para ser produzido através da fusão no coração das estrelas.

Além do telúrio, havia indícios de outros elementos pesados, incluindo tungstênio e selênio. Esta descoberta confirma que as fusões de estrelas de neutrões servem como uma fonte significativa de elementos pesados, lançando luz sobre os processos pelos quais o nosso Universo cria e dispersa material.

“Apenas algumas quilonovas foram observadas, e este é o primeiro caso em que conseguimos estudar as consequências de uma quilonova usando o Telescópio Espacial James Webb”, explicou o astrofísico Andrew Levan, da Universidade Radboud, que liderou a análise. Esta descoberta representa um passo crucial na nossa compreensão das origens dos elementos, preenchendo as lacunas do nosso conhecimento que Dmitri Mendeleev deixou quando criou a tabela periódica há mais de 150 anos.

As estrelas são corpos celestes incríveis que pegam o hidrogênio que compõe a maior parte da matéria visível do universo e fundem seus átomos, formando gradualmente elementos mais pesados. Porém, esse processo de fusão atinge seu limite com a formação do ferro, pois a energia necessária para fundir o ferro em elementos mais pesados ​​supera a energia liberada. Consequentemente, as estrelas eventualmente explodem em supernovas ou quilonovas devido à força avassaladora da gravidade.

Quando essas explosões energéticas ocorrem, elas desencadeiam uma série de reações nucleares, nas quais os núcleos atômicos colidem com nêutrons para sintetizar elementos ainda mais pesados. Este processo, conhecido como processo rápido de captura de nêutrons (processo r), necessita de uma alta concentração de nêutrons livres. As supernovas e, especificamente, as quilonovas fornecem os ambientes perfeitos para que essas reações ocorram. De facto, a observação de duas estrelas de neutrões em colisão em 2017 confirmou que as quilonovas desempenham um papel significativo na produção de elementos do processo r, tendo sido detectado estrôncio nessa ocasião.

A recente explosão de raios gama, denominada GRB230307A, chamou a atenção dos cientistas devido à sua duração invulgarmente longa, o que indicou a presença de uma quilonova. Observações subsequentes com o JWST, focadas no componente infravermelho da explosão, detectaram telúrio, implicando ainda a presença de elementos adicionais do processo-r. No entanto, mais observações são necessárias para confirmar isso.

O que torna esta explosão de quilonova ainda mais peculiar é a sua ocorrência no espaço intergaláctico, a aproximadamente 120,000 anos-luz de distância da galáxia mais próxima. Os pesquisadores acreditam que as duas estrelas de nêutrons se originaram em uma galáxia, mas foram expulsas dela quando passaram por eventos de supernova, um após o outro.

Esta descoberta inovadora não só revela os mecanismos ocultos por trás da formação de elementos pesados, mas também levanta questões fascinantes sobre a longevidade das fusões que alimentam as explosões de raios gama. Astrónomos, como Ben Gompertz, da Universidade de Birmingham, estão ansiosos por identificar mais destas fusões de longa duração e obter uma melhor compreensão das suas forças motrizes e potencial para a criação de elementos ainda mais pesados. As implicações desta descoberta vão muito além da nossa compreensão do universo – ela abre a porta para uma compreensão transformadora do cosmos e do seu funcionamento interno.

FAQs:

P: O que é uma explosão de quilonova?

R: Uma explosão de quilonova é o resultado da colisão de duas estrelas de nêutrons, que produz uma poderosa explosão de energia e luz.

P: O que são elementos pesados?

R: Elementos pesados ​​são elementos químicos com número atômico maior que o hidrogênio (o elemento mais leve) e o hélio. Eles incluem metais como ouro, prata e chumbo.

P: O que é o Telescópio Espacial James Webb?

R: O Telescópio Espacial James Webb é um observatório espacial com lançamento previsto para 2021. Ele foi projetado para explorar objetos distantes no universo, incluindo estrelas, galáxias e exoplanetas.

