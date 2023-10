Novo estudo revela o intemperismo das rochas como sumidouro e fonte de carbono

Um estudo recente publicado na revista Nature desafia a crença convencional de que o desgaste natural das rochas funciona apenas como um sumidouro de dióxido de carbono (CO2). Contrariamente ao entendimento anterior, a investigação mostra que a erosão das rochas também pode ser uma fonte significativa de emissões de CO2, comparáveis ​​às geradas pelos vulcões.

O antigo carbono preso nas rochas desempenha um papel crucial no “ciclo geológico do carbono” da Terra, agindo como um termostato que regula a temperatura do planeta. As rochas armazenam grandes quantidades de carbono proveniente de restos de plantas e animais que existiram há milhões de anos.

O intemperismo químico ocorre quando certos minerais nas rochas interagem com o ácido da água da chuva, absorvendo CO2 da atmosfera. Esta interação contrabalança a emissão contínua de CO2 proveniente de atividades vulcânicas, mantendo um ciclo natural do carbono que sustenta as condições da superfície da Terra para a vida.

No entanto, o estudo revela um processo anteriormente negligenciado que liberta CO2 das rochas. Este processo ocorre quando rochas originárias de antigos fundos marinhos, contendo plantas e animais enterrados, são elevadas à superfície da Terra durante a formação de cadeias de montanhas como o Himalaia ou os Andes. Após a exposição, o carbono orgânico nessas rochas reage com o oxigênio do ar e da água, levando à liberação de CO2.

A equipe de pesquisa empregou um elemento traçador chamado rênio e coletou amostras extensivamente da água do rio para quantificar as emissões de CO2 desse processo de intemperismo das rochas. Ao analisar a quantidade e localização do carbono orgânico nas rochas superficiais, especialmente em regiões montanhosas propensas à erosão, os investigadores conseguiram identificar áreas com emissões significativas de CO2.

O estudo, liderado pelo Dr. Jesse Zondervan, do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Oxford, estimou que a liberação global de CO2 do intemperismo do carbono orgânico das rochas é de aproximadamente 68 megatons de carbono anualmente. Embora esta quantidade seja cerca de 100 vezes inferior às actuais emissões humanas de CO2 provenientes da queima de combustíveis fósseis, é semelhante ao CO2 libertado pelos vulcões em todo o mundo, o que o torna um contribuidor significativo para o ciclo natural do carbono da Terra.

As implicações deste estudo são profundas, pois abre a porta para explorar o impacto potencial das atividades humanas e do aquecimento global nesta libertação natural de carbono. Os investigadores questionam-se se esta libertação natural de CO2 aumentará no próximo século.

A compreensão destes fluxos naturais ajudará a prever melhor o orçamento de carbono da Terra e a melhorar a nossa compreensão da história do clima moldada por estas emissões. O estudo sublinha a importância de considerar as fontes humanas e naturais de CO2 na abordagem às alterações climáticas.

