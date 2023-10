Engenheiros da NASA tomam medidas para prolongar a vida útil da missão Voyager

Os engenheiros da NASA estão a implementar medidas para garantir que a sonda Voyager, lançada em 1977, continue a sua exploração interestelar por muitos mais anos. Um dos esforços aborda o acúmulo de resíduos de combustível dentro de tubos estreitos nos propulsores, que são vitais para manter as antenas da espaçonave apontadas para a Terra.

Para combater este problema, a missão implementou um patch de software para evitar a recorrência de uma falha que afetou a Voyager 1 no ano passado. Este patch tem como objetivo proteger a Voyager 1 e sua gêmea, a Voyager 2, de experimentarem a mesma falha novamente.

Os propulsores da espaçonave Voyager são cruciais para manter a comunicação com a Terra. Para reduzir o acúmulo de resíduos de propelente nos tubos estreitos, a espaçonave poderá girar um pouco mais em cada direção antes de disparar os propulsores. Isso diminuirá a frequência de disparos dos propulsores. Os ajustes na faixa de rotação do propulsor foram feitos através do envio de comandos em setembro e outubro, e a espaçonave pode agora se mover quase 1 grau mais em cada direção do que antes.

A equipe espera que essas medidas atrasem o entupimento completo dos tubos de entrada do propelente do propulsor por pelo menos mais cinco anos, possivelmente até mais. Medidas adicionais podem ser tomadas no futuro para prolongar ainda mais a vida útil dos propulsores.

Além de abordar o acúmulo de propulsores, os engenheiros da NASA criaram um patch de software para corrigir um problema que causou relatórios de status distorcidos do computador de bordo da Voyager 1 em 2022. O patch atua como uma apólice de seguro, evitando a recorrência do problema e garantindo a longevidade. das sondas.

A Voyager 1 e a Voyager 2 percorreram uma distância impressionante, com a Voyager 1 ultrapassando 15 bilhões de milhas e a Voyager 2 alcançando mais de 12 bilhões de milhas da Terra. Devido à idade da nave espacial e ao atraso significativo na comunicação, existe o risco de que o patch possa ter efeitos indesejados. Para mitigar esse risco, a Voyager 2 receberá o patch primeiro e servirá como teste para seu gêmeo.

A missão Voyager, inicialmente planeada para apenas quatro anos, excedeu em muito os seus objectivos originais. Além de visitar Saturno e Júpiter, a Voyager 2 se tornou a primeira espaçonave a encontrar Urano e Netuno. A missão foi posteriormente estendida para enviar as sondas para além da heliosfera, a bolha protetora de partículas e campos magnéticos criada pelo Sol. A Voyager 1 atingiu a heliopausa em 2012, seguida pela Voyager 2 em 2018.

As missões Voyager são uma parte significativa do Observatório do Sistema Heliofísico da NASA, patrocinado pela Divisão de Heliofísica da Diretoria de Missões Científicas em Washington. O Laboratório de Propulsão a Jato da Caltech construiu e opera a espaçonave Voyager.

