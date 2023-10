NASA toma medidas para estender as missões da espaçonave Voyager

Os engenheiros da missão Voyager da NASA estão a implementar medidas para garantir que as naves espaciais Voyager 1 e Voyager 2 continuem a explorar o espaço interestelar nos próximos anos. Um dos focos dos seus esforços é abordar os resíduos de combustível que se têm acumulado dentro de tubos estreitos em alguns dos propulsores da nave espacial. Este acúmulo pode interferir na capacidade dos propulsores de manter as antenas apontadas para a Terra para comunicação. A equipe está tomando medidas para desacelerar o acúmulo, permitindo que a espaçonave gire um pouco mais em cada direção antes de disparar os propulsores, o que reduzirá a frequência dos disparos. Estes ajustes foram cuidadosamente planeados para minimizar o impacto na missão e garantir a recolha de dados científicos valiosos.

A equipe de engenheiros também está enviando um patch de software para evitar a recorrência de uma falha que ocorreu na Voyager 1 no ano passado. A falha foi causada pelo direcionamento incorreto dos comandos do sistema de articulação e controle de atitude (AACS). O patch tem como objetivo proteger a espaçonave no futuro e garantir suas operações pelo maior tempo possível. Foi extensivamente revisto e verificado para mitigar quaisquer riscos que possam surgir da sua implementação. A Voyager 2 receberá o patch primeiro como um teste antes de ser aplicado à Voyager 1, que está mais distante da Terra e, portanto, contém dados mais valiosos.

A Voyager 1 e a Voyager 2 já viajaram grandes distâncias da Terra, com a Voyager 1 a mais de 15 mil milhões de quilómetros de distância e a Voyager 2 a mais de 12 mil milhões de quilómetros de distância. A equipa da missão espera que, com as medidas implementadas, a sonda continue a operar durante pelo menos mais cinco anos, se não mais. As missões Voyager fornecem dados inestimáveis ​​sobre o espaço interestelar e tornaram-se marcos significativos na exploração espacial.

Fontes: NASA