NASA inicia testes cruciais no motor RS-25 atualizado para missões Artemis

A NASA está se preparando para realizar uma série de testes no motor RS-25 atualizado, que alimentará o foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) para futuras missões Artemis à Lua. Os testes serão realizados no Fred Haise Test Stand, no Stennis Space Center da NASA, no Mississippi. A série de testes de certificação, programada para ocorrer até 2024, consistirá em 12 testes, cada um com duração de pelo menos 500 segundos, para simular a duração real do lançamento.

Os testes utilizarão o motor de desenvolvimento E0525 para finalizar e certificar o projeto do motor RS-25. Esses testes fornecerão dados vitais sobre o desempenho e a confiabilidade do motor. O objetivo dos testes é garantir que o motor funcione conforme pretendido, lançando cargas úteis e astronautas da NASA com segurança para a Lua e além.

O motor RS-25 atualizado apresenta novos componentes, como bico, atuadores hidráulicos, dutos flexíveis e turbobombas. Os testes serão realizados em níveis de potência que variam de 80% a 113%, com o objetivo de estabelecer margens de segurança confiáveis. Os novos motores RS-25 podem atingir até 111% de potência, em comparação com os motores principais modificados do ônibus espacial usados ​​nas missões Artemis iniciais, que podem atingir até 109% de potência.

Assim que os testes forem concluídos, a NASA, em parceria com a Aerojet Rocketdyne, principal contratante dos motores SLS, produzirá 24 novos motores RS-25 com o design atualizado. Esses motores serão usados ​​na missão Artemis 5, programada para 2028. Isto representa um marco importante para a NASA, que busca reiniciar a produção de motores RS-25.

Embora o progresso na preparação para as missões Artemis seja promissor, existem preocupações quanto à acessibilidade do foguete SLS. Um relatório recente destaca o elevado custo do foguete e questiona a clareza dos custos reais e o potencial para atrasos futuros. É necessária uma reavaliação dos gastos da NASA no programa SLS.

Fontes:

- NASA

- Gizmodo