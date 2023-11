A histórica primeira caminhada espacial dos astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara

Dois astronautas pioneiros da NASA, Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara, fizeram história na quarta-feira, 1º de novembro, ao embarcarem em sua caminhada espacial inaugural fora da inspiradora Estação Espacial Internacional (ISS). Envoltos em seus icônicos trajes espaciais, a dupla embarcou em uma missão para remover equipamentos eletrônicos críticos e substituir o hardware essencial que suporta os painéis solares vitais da estação.

Começando a aventura às 5h35 IST, a caminhada no espaço foi projetada para exceder uma duração impressionante de seis horas e meia. A magnitude do seu esforço não passou despercebida a Moghbeli, reconhecível pelo seu fato adornado com riscas vermelhas vibrantes, e a O'Hara, humilde no seu traje sem marcas. Ambos os astronautas têm sido membros valiosos da Expedição 70 desde o seu início em 27 de setembro, após a sua chegada à ISS no início deste ano.

Enquanto flutuavam graciosamente acima da Terra, Moghbeli e O'Hara tornaram-se parte de um seleto grupo de pioneiros. Isto marca a sua primeira incursão no desafiante mundo das atividades extraveiculares, mais conhecidas como caminhadas espaciais. A importância do seu feito ressoa para além das fronteiras do nosso planeta, servindo de inspiração tanto para aspirantes a astronautas como para cientistas.

FAQ:

P: O que é uma caminhada no espaço?

R: Uma caminhada no espaço, também conhecida como atividade extraveicular (EVA), ocorre quando um astronauta deixa os limites de sua espaçonave para se aventurar na vastidão do espaço. Isto permite-lhes realizar tarefas críticas, como reparações ou manutenção, fora da nave espacial.

P: Quais são os painéis solares da Estação Espacial Internacional?

R: Os painéis solares são um componente essencial da Estação Espacial Internacional, fornecendo energia elétrica ao laboratório em órbita. Eles aproveitam a energia do Sol e a convertem em eletricidade, sustentando os sistemas vitais a bordo da ISS.

P: Por que esta caminhada no espaço é significativa?

R: Os astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara fizeram história com a sua primeira caminhada espacial, tornando-se parte de um grupo exclusivo de indivíduos que se aventuraram fora da sua nave espacial. A sua realização demonstra o progresso contínuo e a exploração da humanidade no espaço, inspirando as gerações futuras a seguirem carreiras na ciência e na exploração espacial.

