Uma viagem ao coração da psique: explorando o mundo misterioso do asteróide

A NASA lançou uma nave espacial numa viagem de seis anos e 3.6 mil milhões de quilómetros para se encontrar com Psyche, o maior asteróide “tipo M” na cintura de asteróides entre Marte e Júpiter. Esta missão tem como objetivo estudar Psique, um objeto celeste com diâmetro médio de 226km. Conhecida por ser composta em grande parte de ferro e níquel, semelhante ao núcleo da Terra, acredita-se que Psique seja o que resta de um planeta destruído nos primeiros anos do Sistema Solar.

Estudar o núcleo dos planetas é uma tarefa desafiadora, mas asteróides do tipo M, como Psyche, servem como “laboratórios naturais” para os cientistas. Ao analisar a composição e estrutura de Psique, os investigadores esperam obter insights sobre o interior inacessível do nosso mundo. Isto é particularmente importante porque os métodos atuais para estudar o núcleo da Terra são limitados e indiretos.

A sismologia, que estuda as ondas sísmicas causadas por terremotos, fornece algumas informações sobre o núcleo da Terra. No entanto, a localização do núcleo abaixo das camadas externas do planeta torna difícil obter uma visão clara. Além disso, o número limitado de sismógrafos em certas áreas restringe ainda mais a nossa compreensão. Para superar estes desafios, os investigadores contam com experiências de laboratório que simulam as pressões e temperaturas extremas do núcleo da Terra. A combinação de dados de sismologia, experimentos de laboratório e simulações de computador ajuda os cientistas a reunir uma compreensão mais abrangente do núcleo.

A missão Psyche oferece uma excelente oportunidade para explorar os mistérios dos núcleos planetários. A NASA pretende investigar se Psyche é de fato o núcleo de um planeta destruído que gradualmente esfriou e solidificou, semelhante ao núcleo da Terra. Além disso, a missão analisará a composição química, idade e forma de Psyche. As informações recolhidas pelos instrumentos da nave espacial, como câmaras, espectrómetros e magnetómetros, contribuirão para o nosso conhecimento da evolução da Terra e da potencial exploração mineral futura.

À medida que a sonda embarca na sua longa viagem, os cientistas antecipam ansiosamente os dados que irá recolher. A missão Psyche promete revelar novos insights sobre as origens e estrutura dos corpos celestes, lançando luz sobre o enigmático mundo dos asteróides.

Fontes:

- A conversa