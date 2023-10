A missão Psyche: explorando o núcleo de um asteróide

By

A missão Psyche, lançada pela NASA, tem como objetivo explorar o asteroide chamado Psyche, que se acredita ser o núcleo de um planeta destruído. Psique é um asteróide especial devido à sua composição. Com um diâmetro médio de 226 km, é o maior asteróide do tipo M feito principalmente de ferro e níquel, semelhante ao núcleo da Terra.

Asteroides do tipo M, como Psyche, são remanescentes de planetas que foram destruídos nos estágios iniciais do Sistema Solar. Eles oferecem uma oportunidade única para estudar núcleos planetários. Os cientistas da Terra têm acesso limitado ao núcleo da Terra e dependem de métodos indiretos, como o estudo de meteoritos metálicos e o uso da sismologia.

A missão a Psyche fornecerá informações valiosas sobre o interior inacessível do nosso planeta. Ele investigará se Psique é o núcleo solidificado de um planeta destruído ou se é feito de um material que nunca foi derretido. A missão também estudará a idade da superfície do asteróide, composição química, forma, massa, distribuição de gravidade e potencial para exploração mineral.

A sonda está equipada com uma gama de instrumentos, incluindo câmaras, espectrómetros, magnetómetros e gravímetros, para recolher dados durante a sua viagem de seis anos até Psyche. Os cientistas da Terra estão ansiosos por analisar as informações recolhidas para melhorar a nossa compreensão do núcleo da Terra e da sua evolução.

Esta missão representa uma oportunidade única para estudar núcleos planetários de uma forma que atualmente não é possível utilizando métodos baseados na Terra. As descobertas da missão Psyche podem fornecer informações valiosas sobre a história inicial e a formação do nosso planeta.

Fonte: a conversa