Próximo destino do Perseverance Rover: Jurabi Point

O rover Perseverance completou sua primeira amostra central da unidade de margem e agora está se preparando para explorar seu próximo destino na Campanha de Margem. A próxima parada é um local chamado “Ponto Jurabi”, que era muito aguardado pelos cientistas da equipe antes mesmo de pousar em Marte.

Antes de seguir para Jurabi Point, o rover está encerrando suas investigações no espaço de trabalho atual. Depois de coletar dados da abrasão da primeira unidade de margem, o rover realizou uma curta viagem, ou “solavanco”, até uma região de interesse próxima. Imagens capturadas pela câmera Mastcam-Z revelaram algumas características curvas na rocha, e uma breve investigação usando instrumentos científicos remotos como o SuperCam fornecerá insights sobre as estruturas sedimentares e a história de intemperismo da unidade marginal.

Assim que esta investigação for concluída, o rover embarcará em uma viagem de aproximadamente 1 km ao norte até Jurabi Point. O que torna Jurabi Point cientificamente interessante é que é uma “junção tripla” – um lugar onde três unidades geológicas diferentes se cruzam. Essas unidades incluem a unidade rica em pedregulhos, a rocha sedimentar do leque superior e a unidade marginal. Ao explorar os contactos entre estas unidades, os cientistas esperam esclarecer as suas relações etárias e potencialmente colher amostras de uma rocha, que não teve sucesso numa tentativa anterior.

Depois de estudar a junção tripla em Jurabi Point, o próximo plano do rover é dirigir-se para oeste e documentar as mudanças na unidade de margem à medida que sobe a colina. A Campanha de Margem terminará com uma descida até Neretva Vallis pela primeira vez. Este canal do rio alimenta o leque ocidental, e o rover investigará uma enigmática unidade rochosa de tons claros exposta dentro da parede do canal.

A próxima viagem do rover Perseverance até Jurabi Point e além fornecerá informações valiosas sobre a geologia e a história de Marte, contribuindo para a nossa compreensão da habitabilidade passada do planeta e do potencial de vida.

Fontes: NASA/JPL-Caltech