Sonda Solar Parker da NASA coleta dados valiosos sobre ejeção de massa coronal

A Parker Solar Probe, a missão inovadora da NASA para “tocar o Sol”, navegou recentemente através de uma ejeção de massa coronal (CME), uma poderosa explosão solar de partículas carregadas. O encontro ocorreu em 5 de setembro de 2022, embora as descobertas e pesquisas em torno dele estejam agora detalhadas em um novo artigo no The Astrophysical Journal.

O evento marcou um afastamento significativo do estudo típico das CMEs, uma vez que são normalmente observadas a partir da Terra. No entanto, a Parker Solar Probe foi capaz de observar esta CME em particular de perto, pois estava posicionada a apenas 5.7 milhões de quilómetros da superfície do Sol. Esta proximidade permitiu aos cientistas reunir dados e insights inestimáveis ​​sobre a interação entre CMEs e poeira interplanetária.

As CMEs são erupções massivas da atmosfera exterior do Sol que podem ter efeitos graves no clima espacial, incluindo perturbações em satélites, sistemas de comunicação, tecnologias de navegação e redes eléctricas na Terra. Compreender como as CMEs interagem com a poeira interplanetária é crucial para prever o seu impacto no nosso planeta.

O encontro de Setembro passado foi a primeira vez que Parker observou uma EMC, e os resultados foram notáveis. A sonda observou o CME abrindo caminho através da poeira interplanetária, deslocando-o por cerca de 6 milhões de milhas do Sol. No entanto, a poeira foi reabastecida quase imediatamente por partículas de poeira interplanetária flutuando através do sistema solar.

Esta descoberta confirmou a teoria de que ocorrem interações entre CMEs e poeira, oferecendo aos cientistas uma compreensão mais profunda da dinâmica dentro da coroa solar. As observações feitas pela câmera Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) da Parker Solar Probe foram fundamentais para esta descoberta.

Embora sejam necessários mais estudos e observações para compreender completamente os efeitos da poeira interplanetária nas CMEs, esta descoberta marcante abre novos caminhos para explorar as complexidades do nosso Sol e o seu impacto no clima espacial.

Fontes: Scientific American, NASA