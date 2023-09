By

A OSIRIS-REx, a terceira missão na história a recolher uma amostra de um asteróide, forneceu aos cientistas informações incríveis sobre o misterioso mundo das rochas espaciais. A viagem de dois anos da sonda em torno do asteróide Bennu revelou a surpreendente diversidade e complexidade destes corpos celestes.

Antes da OSIRIS-REx, duas outras missões, Hayabusa 1 e NEAR-Shoemaker, estudaram asteróides em detalhe. No entanto, foi a Hayabusa 1 quem primeiro confirmou a existência de “pilhas de entulho”, conglomerados de pedras, areia e cascalho mantidos juntos por forças gravitacionais fracas.

Quando os cientistas observaram inicialmente Bennu através de telescópios, esperavam que fosse semelhante ao asteróide Itokawa. No entanto, após um exame mais detalhado, a OSIRIS-REx descobriu uma paisagem rochosa diferente de tudo que já tinham visto antes. As rochas porosas e de formato estranho na superfície de Bennu desafiaram as suas suposições anteriores sobre a composição e estrutura destas rochas espaciais.

Os pesquisadores perceberam que essas rochas porosas são altamente absorventes, comportando-se como uma zona de deformação em um carro durante os impactos. Eles protegem a superfície do asteróide absorvendo a energia dos corpos impactantes menores, resultando em menos crateras do que o esperado.

A OSIRIS-REx também fez uma descoberta significativa sobre a densidade da camada superficial de Bennu. Durante a sua tentativa de recolha de amostras, a sonda afundou profundamente na superfície, revelando que a camada superficial tem uma densidade muito menor do que o resto do asteróide.

A abordagem da missão à recolha de amostras, diferente das missões anteriores, proporcionou informações valiosas. As respostas inesperadas da superfície de Bennu à aterragem da sonda confundiram os cientistas, deixando-os com mais questões para explorar.

No geral, as descobertas da OSIRIS-REx desafiaram suposições anteriores e expandiram a nossa compreensão dos asteróides e da sua natureza diversificada. Estas descobertas contribuirão para futuras missões de asteróides e aumentarão o nosso conhecimento da história do sistema solar.

