Nave espacial OSIRIS-APEX da NASA preparada para explorar o asteróide Apophis em 2029

A espaçonave inovadora da NASA, OSIRIS-REx, conhecida por coletar amostras do asteroide Bennu e trazê-las de volta à Terra, teve sua missão estendida. O próximo alvo em sua trajetória é o asteróide Apophis, que deverá sobrevoar a Terra em 2029. Apophis, uma rocha espacial de 340 metros de largura, ganhou a atenção dos astrônomos quando foi descoberta pela primeira vez em 2004 devido ao potencial ameaça de impacto com a Terra.

Felizmente, cálculos adicionais aliviaram estas preocupações, empurrando a data estimada do impacto para além do próximo século. No entanto, o Apophis continua a ser de grande interesse para os cientistas devido à sua aproximação à Terra nos próximos anos. Em 2029, chegará a 20,000 quilómetros do nosso planeta natal, mais próximo do que alguns satélites artificiais e dez vezes mais próximo do que a Lua. Tais encontros próximos com asteróides deste tamanho ocorrem apenas uma vez a cada 7,500 anos.

A espaçonave, agora renomeada como OSIRIS-APEX, chegará ao Apophis em 13 de abril de 2029 e começará a capturar imagens da aproximação onze dias antes. Este encontro imediato apresenta uma oportunidade única para os cientistas estudarem os efeitos das forças gravitacionais da Terra sobre o asteróide, especificamente as forças das marés que podem perturbar a sua superfície e revelar a sua composição subjacente.

Apophis é classificado como um asteróide do tipo S, composto principalmente de materiais de silicato, níquel e ferro. Em contraste, Bennu, o alvo inicial do OSIRIS-REx, é um asteróide do tipo C dominado por compostos à base de carbono. Ao estudar ambos os tipos de rochas espaciais, os cientistas pretendem aprofundar a sua compreensão de como os planetas se formaram no início do Sistema Solar.

“A aproximação é uma excelente experiência natural”, afirma Dani DellaGiustina, investigador principal da missão OSIRIS-APEX. Ela acredita que este encontro poderia potencialmente revelar deslizamentos de terra ou ejeções de partículas, semelhantes à cauda de um cometa. Ao analisar estes fenómenos, os cientistas esperam reunir informações valiosas sobre os processos que moldaram o nosso sistema planetário.

À medida que o OSIRIS-APEX embarca na sua nova missão, os investigadores da NASA continuam a analisar as amostras recolhidas em Bennu. No entanto, eles encontraram desafios no acesso ao material do asteroide armazenado na cápsula da espaçonave. Dois fixadores no cabeçote TAGSAM, responsável pela aquisição de amostras, mostraram-se difíceis de remover. A equipe da NASA está desenvolvendo ativamente novas abordagens para extrair o material restante, garantindo ao mesmo tempo sua preservação e evitando qualquer contaminação.

FAQ:

P: O que é a espaçonave OSIRIS-APEX?

R: A espaçonave OSIRIS-APEX é uma missão da NASA que visa coletar amostras de asteroides e devolvê-las à Terra para análise.

P: Qual é o próximo alvo da espaçonave OSIRIS-APEX?

R: O próximo alvo da espaçonave é o asteroide Apophis, que fará um sobrevoo próximo à Terra em 2029.

P: Por que o Apophis é de interesse dos cientistas?

R: O Apophis é interessante porque apresenta uma oportunidade única para estudar os efeitos das forças gravitacionais da Terra na superfície e na composição do asteróide.

P: Quais são as diferenças de composição entre Apophis e Bennu?

R: Apophis é classificado como um asteróide do tipo S, composto de materiais de silicato, níquel e ferro, enquanto Bennu é um asteróide do tipo C dominado por compostos à base de carbono.

P: Que desafios os investigadores enfrentaram no acesso ao material de asteroides recolhido pelo OSIRIS-APEX?

R: Os pesquisadores encontraram dificuldades na remoção de dois fixadores do cabeçote TAGSAM, responsável pela obtenção das amostras. Atualmente, eles estão trabalhando em novas abordagens para acessar o material restante.