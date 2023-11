Desbloqueando Marte: Mapeando o Gelo Subterrâneo no Planeta Vermelho

By

Embarcar numa missão interestelar não é tarefa fácil, exigindo um planeamento meticuloso e avanços tecnológicos inovadores. Embora ainda estejamos longe de nos aventurarmos além do nosso próprio sistema estelar, a NASA está atualmente na fase de planeamento das nossas primeiras missões a Marte. Numa tentativa de tornar esta missão um pouco menos assustadora, os cientistas empreenderam a tarefa de mapear a água gelada subterrânea escondida sob a superfície marciana, dando aos futuros astronautas uma melhor compreensão de onde encontrar recursos vitais.

Há muito conhecido por ter água na forma de gelo espalhada pela sua superfície, Marte detém a chave para sustentar a vida através destas reservas de água. Porém, a maior parte do gelo está concentrada nos pólos, dificultando o acesso. Semelhante à Terra, as regiões polares de Marte são extremamente frias e inóspitas, o que as torna destinos altamente improváveis ​​para futuras missões humanas.

Para enfrentar este desafio, o projeto Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) da NASA utiliza dados coletados por várias espaçonaves de Marte, incluindo a Mars Reconnaissance Orbiter, a 2001 Mars Odyssey e a Mars Global Surveyor. O objetivo deste projeto é identificar os locais mais promissores para reservas subterrâneas de gelo.

O processo de verificação do projeto SWIM envolveu a descoberta de uma recente cratera de impacto em Marte medindo 492 pés de diâmetro. Através desta cratera, os cientistas confirmaram com sucesso a precisão do seu sistema de mapeamento, descobrindo água gelada abaixo da superfície marciana. Encorajados pelas suas descobertas, expandiram a sua exploração e desenvolveram um mapa abrangente do gelo subterrâneo de Marte.

A importância deste projeto de mapeamento reside na identificação de depósitos de gelo nas latitudes médias do norte, onde a atmosfera marciana é ligeiramente mais espessa. Esta característica atmosférica torna mais favorável a desaceleração da espaçonave durante a entrada. Se a precisão do mapa for verdadeira, os futuros exploradores marcianos poderão potencialmente aceder a um abastecimento imediato de água congelada, reduzindo a necessidade de transportar grandes quantidades da Terra. Além disso, esta água marciana poderia ser utilizada para vários fins, como água potável, bem como dividi-la em hidrogénio e oxigénio para respirar ar e combustível de foguetes.

Compreender o terreno e localizar recursos essenciais é fundamental para o sucesso da exploração humana de Marte ou de qualquer outro destino extraterrestre. Ao mapear a água gelada subterrânea escondida, os cientistas estão a preparar o caminho para que os futuros astronautas possam navegar com confiança ao embarcarem nesta extraordinária viagem.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

1. Por que é importante mapear o gelo subterrâneo de Marte?

Mapear o gelo subterrâneo de Marte é crucial porque permite que futuros astronautas identifiquem locais onde recursos vitais estão acessíveis, como a água. Este conhecimento pode reduzir significativamente a quantidade de recursos que necessitam de transportar da Terra e tornar as suas missões mais sustentáveis.

2. Como a NASA está mapeando o gelo subterrâneo de Marte?

O projeto Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) da NASA combina dados de diferentes naves espaciais de Marte, incluindo a Mars Reconnaissance Orbiter e a Mars Global Surveyor, para identificar os locais mais prováveis ​​para reservas de gelo subterrâneo. O projeto utiliza vários instrumentos científicos para analisar a superfície marciana e inferir a presença de água gelada.

3. Quais são as implicações de encontrar gelo subterrâneo em Marte?

A descoberta e o mapeamento do gelo subterrâneo em Marte têm implicações significativas para a futura exploração humana. O acesso à água gelada pode potencialmente fornecer água potável aos astronautas, bem como ser usado para gerar ar respirável e combustível para foguetes através da divisão da água em hidrogénio e oxigénio.

4. Onde em Marte está concentrado o gelo subterrâneo?

Embora Marte tenha água gelada espalhada por sua superfície, a maior parte do gelo está concentrada nos pólos. No entanto, o projeto SWIM também identificou depósitos de gelo promissores nas latitudes médias do norte, onde a atmosfera marciana mais espessa o torna ideal para a entrada e desaceleração de naves espaciais.