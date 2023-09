Surpreendente novo mosaico da superfície lunar revelado pela NASA

A NASA compartilhou recentemente um novo mosaico de tirar o fôlego da superfície lunar em sua página do Instagram. O mosaico, intitulado “Moonlight Sonata”, foi criado usando imagens capturadas por duas câmeras em órbita da Lua – a Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) e a ShadowCam.

Segundo a agência espacial, o mosaico oferece uma vista aérea da superfície lunar, apresentando tons de preto, branco e cinza. A Cratera Shackleton, localizada na parte inferior direita da imagem, é particularmente notável. As imagens detalhadas da ShadowCam permitem que os observadores observem as áreas permanentemente sombreadas no piso e nas paredes internas da cratera. Em contraste, as áreas iluminadas pelo sol, como a borda e os flancos da cratera, são capturadas pelo LROC.

A NASA compartilhou uma breve descrição do mosaico no Instagram junto com a imagem. A postagem, que recebeu quase 250,000 curtidas desde sua publicação há 12 horas, recebeu uma infinidade de comentários de espectadores surpresos. Muitos expressaram admiração pela vista deslumbrante, enquanto outros elogiaram a NASA pelo seu trabalho.

Um usuário perguntou sobre um círculo branco proeminente dentro do mosaico, que a NASA identificou como Cratera Shackleton. A postagem envolvente gerou diversas reações, que vão do fascínio à admiração.

Este último compartilhamento no Instagram é outro exemplo da capacidade da NASA de cativar e educar seu público com imagens impressionantes do espaço e dos corpos celestes. O envolvimento consistente da agência espacial em plataformas de redes sociais como o Instagram permite-lhe conectar-se com pessoas de todo o mundo e fomentar o interesse na exploração espacial.

Fontes: Instagram da NASA

Definições:

1. Câmera Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) – um instrumento a bordo da espaçonave Lunar Reconnaissance Orbiter projetado para capturar imagens de alta resolução da superfície da Lua.

2. ShadowCam – um instrumento da NASA a bordo da nave espacial do Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia chamada Danuri, responsável por capturar imagens detalhadas das áreas sombreadas da Lua.

3. Cratera Shackleton – uma grande cratera de impacto localizada perto do pólo sul lunar, conhecida pelas suas regiões permanentemente sombreadas.