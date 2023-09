Astronautas da NASA praticam corrida até a plataforma de lançamento da missão lunar

Quatro astronautas que se preparam para a missão Artemis II, que está programada para ir à Lua no próximo ano, recentemente fizeram um treino até a plataforma de lançamento em novos veículos de transporte de tripulação no Centro Espacial Kennedy. Os astronautas, incluindo os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, bem como o astronauta canadense Jeremy Hansen, vestiram trajes espaciais laranja e viajaram nos veículos de transporte da tripulação do Edifício de Operações e Checkout Neil A. Armstrong até a Plataforma de Lançamento 39 -B.

O teste foi realizado para demonstrar os procedimentos normais do dia de lançamento em preparação para a missão, que poderá ser lançada já em novembro de 2024. A missão Artemis II será o primeiro voo tripulado do poderoso foguete do Sistema de Lançamento Espacial da NASA, com astronautas viajando no Orion. cápsula espacial. A missão está planejada para ser uma viagem de 10 dias ao redor da Lua, mas não há planos para um pouso lunar.

A missão Artemis III, que está planejada para levar humanos de volta à superfície lunar pela primeira vez desde 1972, contará com a espaçonave Starship da SpaceX como sistema de pouso humano. No entanto, a nave Starship ainda está em desenvolvimento e deverá estar pronta em dezembro de 2025.

A missão Artemis II seguirá o voo de teste sem tripulação bem-sucedido do Artemis I, que ultrapassou os limites da espaçonave Orion para garantir a segurança dos passageiros humanos. A cápsula Orion e o módulo de serviço europeu Artemis II já estão no Centro Espacial Kennedy, mas só estarão prontos em abril. O propulsor do estágio central está aguardando transporte do Michoud Assembly Facility da NASA, enquanto os dois propulsores de foguete sólidos estão sendo transportados de trem de Utah.

Os técnicos da NASA começaram a conectar os quatro motores RS-25, que foram convertidos do Programa do Ônibus Espacial, à base do estágio central. O estágio principal deverá chegar em novembro, e o empilhamento do Sistema de Lançamento Espacial começará em fevereiro de 2024 no Edifício de Montagem de Veículos do Centro Espacial Kennedy.

