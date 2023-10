Missão Psyche da NASA: Explorando um asteróide rico em metais

By

A NASA lançou recentemente a missão Psyche, uma nave espacial que viaja para o cinturão de asteróides para estudar um asteróide conhecido como Psyche. Acredita-se que este asteróide em particular seja rico em metais, o que o torna um objeto de estudo único para os cientistas. A missão visa obter informações sobre a composição e o núcleo de planetas semelhantes ao nosso.

David Lawrence, principal membro da equipe profissional do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, é o investigador principal de um dos instrumentos a bordo da espaçonave Psyche. O instrumento, um espectrômetro de raios gama e nêutrons, ajudará a analisar a composição do asteróide.

Hipopótamos: mandíbulas poderosas, mastigadores ineficientes

Apesar de suas mandíbulas poderosas e dentes assustadores, os hipopótamos são mastigadores surpreendentemente ineficientes. Um estudo publicado na PLOS One revela que os hipopótamos lutam com o movimento de trituração necessário para mastigar os alimentos de forma eficiente. Sua capacidade de mastigação parece ter sido sacrificada em favor do uso de suas mandíbulas para lutar.

Marcus Clauss, professor da Universidade de Zurique, e seus colegas conduziram o estudo. Eles descobriram que os hipopótamos têm qualidades únicas que lhes permitem exercer força com as mandíbulas, mas não mastigar no sentido tradicional.

O poder sincronizador da música

Ouvir música não só traz prazer, mas também cria experiências compartilhadas entre os ouvintes. Um estudo conduzido por Wolfgang Tschacher, psicólogo da Universidade de Berna, revela que as pessoas que assistem a concertos de música clássica sincronizam seus movimentos, frequência cardíaca e frequência respiratória. Esta sincronização está profundamente enraizada no nosso passado evolutivo.

Tschacher usou sensores vestíveis e tecnologia de captura de movimento para medir as respostas do público do show. A sua investigação, publicada na Scientific Reports, fornece informações sobre o profundo impacto da música nos processos fisiológicos humanos e nas experiências colectivas.

Cigarras: um impacto crescente no ecossistema

O surgimento periódico de cigarras a cada 17 anos tem consequências significativas para os ecossistemas florestais. Uma pesquisa conduzida pela bióloga Zoe Getman-Pickering, da Universidade George Washington, mostra que, quando as cigarras emergem, elas fornecem uma fonte abundante de alimento para vários animais, incluindo pássaros. Isso leva a uma diminuição na predação de pássaros por lagartas, resultando em mais danos às folhas dos carvalhos.

O estudo, publicado na Science, destaca os complexos efeitos em cascata que os booms populacionais cíclicos das cigarras têm no ecossistema.

Mineração em alto mar: avaliando riscos e recompensas

Há um interesse comercial crescente na mineração de metais valiosos no fundo do oceano. No entanto, expedições recentes também revelaram que os ecossistemas de águas profundas albergam formas de vida raras e delicadas. Pesquisadores que exploram fontes hidrotermais ricas em minerais no Oceano Pacífico descobriram habitats em cavernas subterrâneas repletas de vida. Estes habitats poderiam potencialmente estar ligados, indicando a necessidade de uma investigação mais aprofundada antes de qualquer actividade mineira ter lugar.

Em outro tipo de ambiente, denominado nódulos polimetálicos, minerais valiosos estão espalhados pelo fundo do mar. Muriel Rabone, do Museu de História Natural de Londres, e os seus colegas estimam que poderá haver milhares de espécies desconhecidas a viver nestes nódulos e perto deles. O estudo, publicado na Current Biology, enfatiza a importância de compreender estes ecossistemas antes de explorar os seus recursos potenciais.

