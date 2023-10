O futuro da missão de retorno de amostra de Marte da NASA está em dúvida, de acordo com a revisão contundente

Os planos da NASA para a missão Mars Sample Return (MSR), prevista para ser lançada em 2028, foram questionados pelo Conselho de Revisão Independente da agência. O relatório destaca problemas técnicos, um orçamento crescente e um calendário de lançamento irrealista como os principais problemas que a missão enfrenta.

A missão MSR é uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia e é considerada um passo crucial na exploração de Marte. Envolve o Perseverance Rover da NASA, que já coletou amostras marcianas e as depositou na superfície do planeta. Essas amostras seriam então recuperadas e trazidas de volta à Terra pela missão MSR.

Originalmente estimado em 4 mil milhões de dólares, o custo da missão MSR aumentou agora para cerca de 5.3 mil milhões de dólares. O relatório do conselho de revisão identifica problemas na promoção, organização, programação e financiamento da missão. Segundo o relatório, a missão foi estabelecida com orçamento e expectativas de cronograma irrealistas, impossibilitando a data de lançamento de 2028.

Mover o lançamento para a próxima janela viável em 2030 aumentaria o custo da missão para 8 a 11 mil milhões de dólares, colocando uma pressão significativa no orçamento da NASA para a ciência planetária. Outra opção sugerida pelo conselho é usar dois desembarcadores em vez de um para devolver as amostras, mas isso estenderia ainda mais o prazo e aumentaria os custos.

O relatório recomenda que a NASA examine a gestão e a estrutura organizacional da missão para melhorar a responsabilização. Também enfatiza a necessidade de a NASA se envolver e comunicar melhor a importância da missão MSR ao público.

Em resposta às conclusões do conselho de revisão, a NASA nomeou uma equipe de revisão liderada por Sandra Connelly, vice-administradora científica da agência, para abordar as questões levantadas. A equipe pretende publicar um relatório em março do próximo ano. Enquanto isso, a NASA atrasou a confirmação do custo e do cronograma oficial da missão.

Esta não é a primeira vez que a missão MSR enfrenta críticas. Em Julho, a Comissão de Dotações do Senado dos EUA manifestou preocupação com os desafios técnicos e o aumento dos custos, orientando a NASA a fornecer opções para rever ou reduzir a missão caso esta não consiga ficar dentro do orçamento.

A missão MSR também enfrenta a concorrência da China, que está a planear a sua própria missão de retorno de amostras a Marte, prevista para ser lançada por volta de 2030.

Fontes:

– Relatório do Conselho de Revisão Independente da NASA

– Comitê de Dotações do Senado dos EUA