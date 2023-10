Novo Flyby revela insights sobre a missão Lucy e testes de sistema de rastreamento inovador

A missão Lucy da NASA, que visa explorar os asteroides troianos de Júpiter, está se aproximando rapidamente de seu primeiro sobrevoo em 1º de novembro. A espaçonave passará pelo pequeno asteróide do cinturão principal, 152830 Dinkinesh, chegando a apenas 300 milhas de sua superfície. Este sobrevôo não só fornecerá dados científicos valiosos sobre Dinkinesh, mas também atuará como um teste crítico para o inovador Sistema de Rastreamento de Terminal de Lucy.

Como Lucy é uma missão apenas de sobrevôo e não entrará em órbita em torno de nenhum de seus alvos, o rastreamento preciso da posição é crucial. As observações terrestres têm limitações na identificação da posição exata de pequenos asteroides, e as incertezas podem chegar a 100 quilômetros. Para superar esse desafio, Lucy está equipada com o Terminal Tracking System, composto por câmeras que captam imagens dos alvos conforme a espaçonave se aproxima. Esta informação de posição em tempo real permite que os instrumentos recolham dados de forma autónoma no momento ideal e garantam o foco contínuo no asteróide durante o sobrevoo.

Dinkinesh apresenta uma oportunidade única para testar o Sistema de Rastreamento de Terminal. Este minúsculo asteróide é significativamente menor do que os outros alvos planejados de Lucy, fornecendo apenas alguns minutos de tempo de preparação para captura de imagem e determinação de posição. Durante o sobrevôo, Lucy alcançará velocidades de 10,000 km/h, tornando Dinkinesh o menor mundo do cinturão principal já visto de perto por uma espaçonave.

A exploração de Dinkinesh possui um valor científico significativo, além de testar o sistema de rastreamento. A sua forma irá oferecer informações sobre se os asteróides próximos da Terra, que se originam na cintura principal, sofrem mudanças significativas quando entram no espaço próximo da Terra. Esta informação ajudará na compreensão da dinâmica e evolução destes corpos celestes.

Após o sobrevôo de Dinkinesh, Lucy continuará sua missão, incluindo um sobrevôo pela Terra em dezembro de 2022 e sobrevoos subsequentes de vários asteróides, incluindo o asteróide do cinturão principal 52246 Donaldjohanson em abril de 2025. Os oito alvos restantes da espaçonave são troianos de Júpiter, dois dos quais foram satélites que também serão estudados.

Este sobrevôo bem-sucedido e teste do sistema de rastreamento marcam um progresso significativo para a missão Lucy, aproximando-nos da descoberta dos segredos dos asteróides troianos de Júpiter e expandindo a nossa compreensão da história do nosso sistema solar.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

1. Qual é a missão da espaçonave Lucy da NASA?

A sonda Lucy da NASA pretende explorar os asteróides troianos de Júpiter, conduzindo sobrevôos de dez pequenos mundos rochosos para recolher dados científicos e aprofundar a nossa compreensão da história do sistema solar.

2. Como funciona o Sistema de Rastreamento de Terminal?

O Terminal Tracking System consiste em câmeras a bordo do Lucy que capturam imagens em tempo real dos alvos que se aproximam. Estas imagens ajudam a determinar a posição exata do asteróide, permitindo que os instrumentos recolham dados de forma autónoma no momento mais oportuno e mantenham o foco durante o sobrevoo.

3. Que insights podemos obter com o sobrevôo de Dinkinesh?

O sobrevôo de Dinkinesh oferece uma oportunidade única de estudar de perto um pequeno asteroide do cinturão principal. Ao analisar a sua forma, os cientistas esperam obter informações sobre se os asteróides próximos da Terra, que se originam na cintura principal, sofrem mudanças significativas quando entram no espaço próximo da Terra.

4. Quais são os planos futuros para a missão Lucy?

Após o sobrevôo de Dinkinesh, Lucy continuará sua missão, incluindo um sobrevôo pela Terra em dezembro de 2022. Em seguida, procederá a sobrevôos de vários asteróides, principalmente troianos de Júpiter, até sua conclusão.

5. Como irá a missão Lucy contribuir para o nosso conhecimento do sistema solar?

A missão Lucy irá expandir a nossa compreensão da história do sistema solar, estudando o diversificado grupo de asteróides troianos. Estes asteróides contêm pistas sobre a formação inicial e evolução do nosso sistema solar, fornecendo informações valiosas sobre o seu passado.