A nave espacial Lucy da NASA embarca em missão histórica para explorar asteróides

A sonda Lucy da NASA está se preparando para seu tão aguardado encontro com o asteroide Dinkinesh em 1º de novembro. Dinkinesh, um pequeno asteroide medindo menos de 1 quilômetro de largura, reside no principal cinturão de asteroides localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Este evento marcante marca a primeira interação de Lucy com um asteróide como parte de sua missão inovadora.

O principal objetivo do encontro de Lucy com Dinkinesh é testar o avançado sistema de rastreamento da espaçonave, que é essencial devido ao pequeno tamanho do asteróide e à rápida velocidade com que a espaçonave passará. Ao manter com sucesso o asteroide dentro do campo de visão das câmeras, os cientistas pretendem reunir dados importantes sobre a composição e estrutura de Dinkinesh.

Mas por que Dinkinesh foi escolhido para esta missão? Situado a meio caminho entre as órbitas de Marte e Júpiter, Dinkinesh serve como ponto de referência perfeito para Lucy enquanto ela viaja em direção ao seu destino final: os asteróides de Tróia. Estes asteróides, que acompanham Júpiter na sua órbita ao redor do Sol, contêm pistas valiosas sobre a formação e evolução do nosso sistema solar.

A missão Lucy, selecionada pela NASA em 2017 entre 28 propostas, está em elaboração há muito tempo. Desde o seu lançamento em outubro de 2021, Lucy tem viajado pelos confins do nosso sistema solar a uma velocidade impressionante de aproximadamente 19.4 quilómetros por segundo. O foco principal da missão de Lucy é estudar os asteroides troianos e decifrar suas características únicas, lançando luz sobre nossas origens cósmicas.

À medida que Lucy se aproxima de Dinkinesh, o seu sistema de rastreamento terminal entrará em ação, monitorando os movimentos do asteróide uma hora antes do encontro. Cerca de oito minutos antes da aproximação mais próxima, Lucy ativará seu gerador de imagens coloridas e espectrômetro infravermelho para coletar informações detalhadas sobre Dinkinesh. Uma vez dentro do alcance, a câmera termográfica infravermelha (L'TES) e a câmera de alta resolução (L'LORRI) de Lucy começarão a capturar dados inestimáveis ​​sobre o asteroide.

Este encontro histórico com Dinkinesh marca o início de uma jornada extraordinária para Lucy, que embarca na sua missão de explorar e desvendar os mistérios da nossa vizinhança celestial. A cada asteroide que encontra, Lucy nos aproxima um passo da descoberta dos segredos do nosso antigo sistema solar.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Qual é a missão de Lucy?

A missão Lucy é um ambicioso esforço da NASA para explorar os asteróides troianos, que orbitam ao lado de Júpiter e são remanescentes da formação do nosso sistema solar. Lucy pretende estudar estes asteróides e obter informações sobre a sua composição, origens e evolução do nosso ambiente cósmico.

Por que o asteróide Dinkinesh foi escolhido para a primeira visita de Lucy?

Dinkinesh, um pequeno asteroide localizado no cinturão de asteroides principal, foi selecionado como o primeiro alvo de Lucy devido à sua posição estratégica entre as órbitas de Marte e Júpiter. Ao observar Dinkinesh, Lucy pode garantir que todos os seus instrumentos científicos estão em ótimas condições de funcionamento antes de se aventurar no sistema solar exterior para explorar os asteróides troianos.

Qual é o significado de explorar os asteróides de Tróia?

Os asteróides troianos fornecem informações valiosas sobre o início do sistema solar e os processos que o moldaram. Ao estudar estas relíquias antigas, os cientistas podem obter uma melhor compreensão das nossas origens cósmicas e da dinâmica que governou a evolução do nosso sistema solar ao longo de milhares de milhões de anos.

Como Lucy coletará dados do asteroide Dinkinesh?

Lucy empregará uma série de instrumentos sofisticados, incluindo um gerador de imagens coloridas, espectrômetro infravermelho, câmera termográfica infravermelha (L'TES) e câmera de alta resolução (L'LORRI), para coletar dados sobre Dinkinesh. Esses instrumentos irão capturar imagens detalhadas e coletar informações espectrais, permitindo aos cientistas desvendar a composição e as propriedades físicas do asteroide.