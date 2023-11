A nave espacial Lucy da NASA inicia encontro histórico com asteróides em viagem a Júpiter

A sonda Lucy da NASA embarcou na sua missão monumental a Júpiter e fez o seu primeiro encontro com o menor asteróide da sua viagem. A espaçonave, batizada em homenagem ao antigo ancestral humano, passou pelo pequeno asteróide chamado Dinkinesh, localizado a 300 milhões de milhas de distância, no principal cinturão de asteróides além de Marte. Este encontro serviu como um ensaio para a missão, permitindo que Lucy testasse seus instrumentos antes de encontrar asteróides maiores e mais cativantes no futuro.

Dinkinesh, medindo apenas 10 metros de diâmetro, é apenas o começo. Os principais alvos de Lucy são os Trojans, um grupo de asteróides inexplorados perto de Júpiter que se acredita conter informações valiosas sobre os primeiros dias do nosso sistema solar. Estes Trojans, estimados em 100 a XNUMX vezes maiores que Dinkinesh, são considerados cápsulas do tempo desde o início da nossa história cósmica.

Lançada pela NASA há dois anos numa missão de quase mil milhões de dólares, a Lucy pretende passar por oito Trojans antes do seu encontro final com os dois últimos asteróides em 1. Ao contrário das missões anteriores que devolveram amostras de asteróides ou recolheram dados, a Lucy irá apenas capturar imagens e medições científicas durante seus sobrevôos.

Apesar de uma asa solar solta na espaçonave que não pôde ser travada, os controladores de vôo acreditam que ela seja estável o suficiente para toda a missão. A conclusão do sobrevôo de quarta-feira marca o fim do que a NASA apelidou de “Outono de Asteroides”, após o retorno de amostras de escombros de um asteroide em setembro e o lançamento de uma espaçonave ao asteroide rico em metal Psyche em outubro.

O encontro com Dinkinesh oferece uma oportunidade sem precedentes para estudar um asteróide que anteriormente era apenas uma “mancha não resolvida” em observações telescópicas, de acordo com Hal Levison, cientista-chefe do Southwest Research Institute. Durante a próxima semana, Lucy transmitirá todas as imagens e dados recolhidos durante o sobrevôo, dando aos cientistas e entusiastas do espaço uma visão mais detalhada do misterioso mundo dos asteróides e do passado intrigante do nosso sistema solar.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que são cavalos de Tróia? Trojans são um grupo de asteróides que compartilham a órbita de Júpiter, posicionados em torno dos pontos de Lagrange onde a gravidade do Sol e de Júpiter se equilibram. Eles agem como uma espécie de “nuvem” cósmica atrás do gigante gasoso. Como os asteróides são formados? Os asteróides são remanescentes dos estágios iniciais da formação do nosso sistema solar. Eles são compostos de rocha, metal e, às vezes, compostos orgânicos. A maioria dos asteróides reside no cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter, enquanto outros podem ser encontrados em várias regiões do nosso sistema solar. Qual é o propósito da missão Lucy? A missão Lucy visa estudar e explorar uma gama diversificada de asteróides troianos, recolhendo dados valiosos sobre as suas composições, origens e o seu papel no fornecimento de informações sobre a formação e evolução do nosso sistema solar. Como os cientistas determinam a idade dos asteróides? Os cientistas usam várias técnicas para estimar a idade dos asteróides, incluindo métodos de datação radioativa, que analisam a decomposição de elementos específicos nas rochas espaciais. Ao estudar as composições isotópicas destes elementos, os cientistas podem determinar a idade dos asteróides.