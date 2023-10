A nave espacial Lucy da NASA se prepara para um encontro próximo com o asteróide Dinkinesh

A espaçonave Lucy da NASA está se preparando para seu primeiro encontro de perto com um asteroide. No dia 1 de novembro, passará pelo asteroide Dinkinesh e testará os seus instrumentos em preparação para futuras visitas aos asteroides troianos que orbitam o Sol ao lado de Júpiter. Dinkinesh, medindo menos de XNUMX metros de largura, está localizado no cinturão principal de asteróides entre as órbitas de Marte e Júpiter.

Durante o sobrevôo, o foco principal será testar o sistema de rastreamento terminal da espaçonave, que permitirá rastrear o asteróide de forma autônoma e mantê-lo à vista dos instrumentos. A espaçonave coletará dados usando sua câmera de alta resolução e câmera infravermelha térmica. Ele também usará o sistema de rastreamento terminal para rastrear o asteróide nos últimos oito minutos do encontro e coletar dados com seu gerador de imagens coloridas e espectrômetro infravermelho.

Este encontro com Dinkinesh serve como um teste para os sistemas de Lucy antes de seguir para seus alvos principais, os asteróides troianos de Júpiter. O objetivo da missão Lucy é pesquisar esses asteróides nunca antes explorados que orbitam o Sol em dois “enxames” à frente e atrás de Júpiter. Antes de chegar aos asteróides troianos, Lucy fará outro sobrevoo de um asteróide do cinturão principal chamado Donaldjohanson em 2025 para testes adicionais em vôo.

Os dados capturados do encontro de Dinkinesh não só fornecerão resultados valiosos de testes de engenharia, mas também oferecerão potencialmente insights sobre a conexão entre asteróides maiores do cinturão principal e asteróides menores próximos à Terra. Após o encontro, Lucy continuará seu caminho ao redor do Sol, retornando às proximidades da Terra para receber assistência gravitacional em 2024, antes de chegar aos asteróides troianos de Júpiter em 2027.

Este primeiro encontro próximo com Dinkinesh marca um marco emocionante para a missão Lucy, à medida que a nave espacial inicia a sua viagem de exploração e descoberta na cintura de asteróides.

Fontes:

– https://www.nasa.gov/lucy