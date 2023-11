Encontro iminente: a nave espacial Lucy se aproxima de Dinkinesh no cinturão de asteróides

A espaçonave Lucy da NASA está à beira de um marco emocionante em sua missão. Depois de percorrer milhões de quilómetros nos últimos dois anos, a sonda espacial aproxima-se agora do seu primeiro destino – Dinkinesh, na principal cintura de asteróides. Este encontro é uma preparação vital para a futura exploração dos asteróides troianos de Júpiter por Lucy.

Às 12h54 horário do leste dos EUA do dia 1º de novembro, Lucy alcançará sua abordagem mais próxima de Dinkinesh, chegando a uma distância de aproximadamente 265 milhas (425 quilômetros). Este marco significativo marca a primeira vez que Lucy fornecerá uma visão detalhada de um objeto que anteriormente apenas aparecia como um borrão distante através das lentes dos telescópios.

Lucy tem observado Dinkinesh visualmente desde 3 de setembro. A equipe da missão enviou recentemente à espaçonave uma atualização final de conhecimento, um pacote de dados contendo as informações mais recentes sobre as posições relativas da sonda espacial e do asteroide. Equipada com esses dados, Lucy navegará a distância restante de aproximadamente 800,000 quilômetros (meio milhão de milhas) para chegar ao asteroide.

Cerca de uma hora antes de sua maior aproximação, Lucy ativará seu sistema de rastreamento de terminal para monitorar a posição de Dinkinesh. Nesse ponto, a espaçonave estará a cerca de 10,000 milhas (16,000 quilômetros) de distância do asteroide. Devido ao pequeno tamanho de Dinkinesh, o sistema só irá travar totalmente no asteróide poucos momentos antes da maior aproximação de Lucy.

O próximo sobrevoo também servirá como teste inaugural para o sistema de rastreamento de terminal de Lucy. Este sistema autónomo foi concebido para localizar e manter com precisão o asteróide dentro do campo de visão dos instrumentos. Durante os oito minutos finais do sobrevôo, Lucy coletará dados vitais usando seu gerador de imagens coloridas e espectrômetro infravermelho, conhecidos coletivamente como instrumento L'Ralph.

Mark Effertz, engenheiro-chefe de Lucy na Lockheed Martin Space, explicou que à medida que Lucy se aventura na vastidão do espaço, comandos interativos não são viáveis ​​devido ao atraso significativo de cerca de 30 minutos para os sinais de rádio viajarem entre a espaçonave e a Terra. Portanto, todas as observações científicas são pré-programadas, garantindo que a espaçonave opere de forma autônoma.

Após o sobrevoo, Lucy passará mais uma hora fotografando e rastreando Dinkinesh antes de se reorientar para restabelecer a comunicação com a Terra. Ao longo dos próximos quatro dias, a câmara de alta resolução de Lucy, L'LORRI, continuará a capturar imagens detalhadas do asteróide.

A missão Lucy, lançada em outubro de 2021, tem como objetivo principal estudar os asteroides troianos, um conjunto de corpos rochosos que conduzem e seguem Júpiter na sua órbita ao redor do Sol. A partir de 2027, Lucy embarcará na sua viagem pelos asteróides troianos, começando com Eurybates e o seu parceiro binário Queta, depois Polimele e o seu parceiro binário Leucus, seguido por Orus e, finalmente, o par binário Pátroclo e Menoécio.

Como uma nota interessante, Dinkinesh foi adicionado à lista de alvos de asteroides de Lucy no início deste ano para servir como campo de testes para os instrumentos da espaçonave antes de sua chegada ao sistema jupiteriano. O asteróide foi oficialmente nomeado Dinkinesh após um longo período sem nome desde sua descoberta em 1999. Seu nome, que significa “você é maravilhoso” em amárico, a língua etíope, presta homenagem ao fóssil ancestral humano conhecido como “Lucy. ”

Perguntas Frequentes:

Qual é o propósito da missão da espaçonave Lucy?

A missão da sonda Lucy é estudar os asteróides troianos, um grupo de corpos celestes que orbitam o Sol ao lado de Júpiter. Ao explorar estes asteróides, os cientistas pretendem obter informações sobre a história inicial do sistema solar.

Qual é o sistema de rastreamento terminal da espaçonave Lucy?

O sistema de rastreamento terminal da espaçonave Lucy é um sistema autônomo projetado para localizar com precisão o asteróide que está observando e garantir que ele permaneça dentro do campo de visão dos instrumentos a bordo.

Quais instrumentos Lucy usa para coletar dados durante sobrevôos?

Durante os sobrevoos, Lucy emprega o instrumento L'Ralph, que consiste em um gerador de imagens colorido e um espectrômetro infravermelho. Estes instrumentos permitem à sonda recolher dados valiosos sobre a composição e características dos asteróides que encontra.

Por que o asteroide Dinkinesh foi escolhido como alvo de Lucy?

Dinkinesh foi escolhido como alvo para Lucy testar os instrumentos da espaçonave antes de sua chegada ao sistema jupiteriano. Além disso, Dinkinesh foi oficialmente nomeado em homenagem ao fóssil ancestral humano “Lucy” para homenagear a sua importância na nossa compreensão da história evolutiva.