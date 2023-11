Novo artigo: Nave espacial Lucy preparada para explorar território desconhecido

By

A espaçonave Lucy da NASA está embarcando em uma missão emocionante para explorar os mistérios de nossa vizinhança cósmica. No dia 1 de Novembro, Lucy fará o seu primeiro sobrevoo por um asteróide chamado Dinkinesh, marcando o início da sua viagem de 12 anos por 10 asteróides. Esta missão inovadora visa investigar os asteróides troianos, que são remanescentes da formação do nosso sistema solar e seguem a órbita de Júpiter em torno do sol.

O momento do encontro próximo de Lucy com Dinkinesh é altamente antecipado, pois irá revelar novas informações sobre este asteroide de oitocentos metros de largura. Anteriormente, Dinkinesh só podia ser visto como uma mancha não resolvida através de telescópios. O principal investigador de Lucy, Hal Levison, expressou entusiasmo com o primeiro vislumbre da humanidade desta enigmática rocha espacial.

Lançada em 16 de outubro de 2021, no Centro Espacial Kennedy, Lucy passou por extensos preparativos para seu encontro com Dinkinesh. Ele recebeu assistência gravitacional da Terra em 16 de outubro de 2022, lançando-o em direção ao cinturão de asteróides principal localizado a 300 milhões de milhas de distância.

FAQ:

P: Quais são os asteróides troianos?

R: Os asteróides troianos são um grupo de rochas espaciais que seguem a órbita de Júpiter ao redor do Sol. Acredita-se que sejam remanescentes da formação do nosso sistema solar.

P: Quantos anos têm os asteróides troianos?

R: Estes asteróides têm provavelmente pelo menos 4.6 mil milhões de anos, datando da época da formação do nosso sistema solar.

P: O que a missão de Lucy revelará?

R: A missão de Lucy visa investigar estes “fósseis” primordiais do nosso sistema solar, fornecendo informações sobre a composição dos elementos durante a formação inicial da Terra.

À medida que Lucy se aproxima de Dinkinesh, será submetido a um importante teste dos seus instrumentos antes de chegar ao seu destino final – os asteróides troianos. Sistemas de rastreamento, imagens coloridas, espectrômetros infravermelhos e câmeras de alta resolução serão utilizados para coletar dados valiosos sobre a composição e características de Dinkinesh.

Depois de se despedir de Dinkinesh, a próxima aventura de Lucy a levará de volta à Terra para outra assistência gravitacional em dezembro de 2024. Sobrevôos subsequentes de outros corpos principais do cinturão de asteróides aguardam, incluindo a rocha espacial 52246 Donaldjohanson e os asteróides troianos 3548 Eurybates e 15094 Polymele.

A missão de Lucy representa uma oportunidade sem precedentes para desvendar os segredos da história do nosso sistema solar. Ao estudar estes asteróides antigos, os cientistas esperam obter mais informações sobre as origens da nossa vizinhança cósmica e os elementos que moldaram o nosso planeta.

Fontes: NASA (Url: https://www.nasa.gov/)