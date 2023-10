Sonda Lucy da NASA se prepara para encontro com o asteroide Dinkinesh

A sonda Lucy da NASA está se preparando para seu sobrevôo próximo ao asteroide Dinkinesh em 1º de novembro. Dinkinesh está localizado no principal cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter e será a primeira parada da missão de Lucy para visitar outras nove rochas espaciais, conhecidas como asteróides troianos. O inovador Sistema de Rastreamento Terminal da espaçonave será testado durante este encontro, pois precisa apontar com precisão seus instrumentos para asteróides durante sobrevôos.

Durante a sua aproximação a Dinkinesh, Lucy viajará a uma velocidade incrível de 10,000 km/h, tornando uma tarefa desafiadora manter um alinhamento adequado com o asteróide. No entanto, este encontro serve como um “ensaio geral” para os futuros encontros de Lucy com os asteróides troianos, uma vez que a geometria do sobrevôo é semelhante ao que é esperado durante esses encontros.

O próprio Dinkinesh é um pequeno asteróide, medindo apenas 0.5 km de largura. Será o menor asteroide do cinturão principal já fotografado de perto por uma espaçonave. Apesar do seu tamanho, a equipe Lucy acredita que Dinkinesh fornecerá dados valiosos para a missão.

Assim que o sobrevôo for concluído, Lucy partirá do cinturão de asteróides principal e retornará à Terra para uma assistência gravitacional em dezembro de 2024, que a impulsionará em direção aos asteróides troianos. Lucy terá então outro sobrevôo de um asteroide do cinturão principal em 2025, antes de finalmente alcançar os asteroides troianos de Júpiter em 2027.

O encontro com Dinkinesh marca um marco importante para a missão Lucy, pois põe à prova os instrumentos e sistemas de navegação da nave espacial. Esta missão visa desvendar os segredos do início do sistema solar e lançar luz sobre a formação e evolução do nosso próprio planeta. A cada sobrevoo, Lucy reunirá dados valiosos que ajudarão os cientistas a juntar as peças da história da nossa vizinhança cósmica.

– Crédito da imagem: Robert Lea/NASA