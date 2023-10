NASA lançará sistema de comunicação a laser para a Estação Espacial Internacional

A NASA está se preparando para enviar um sistema de comunicação a laser para a Estação Espacial Internacional (ISS) no próximo mês. O sistema, conhecido como ILLUMA-T, será instalado no módulo externo da ISS. Seu objetivo é mostrar comunicações a laser de alta taxa de dados da estação espacial para o Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) da NASA, que então transmitirá os dados de volta à Terra.

O LCRD, lançado em 2021, está atualmente enviando dados para a Terra a partir de uma órbita geossíncrona a uma taxa de 1.2 Gbps. Como um satélite retransmissor, o LCRD permite que missões espaciais enviem seus dados através de links de laser para o retransmissor, que então os transmite para estações terrestres na Terra. A combinação do ILLUMA-T e do LCRD estabelecerá o primeiro sistema de retransmissão de comunicações a laser bidirecional da NASA.

A vantagem dos sistemas a laser sobre os métodos de comunicação tradicionais é que eles oferecem taxas de dados mais altas, ao mesmo tempo que são mais leves e requerem menos energia. Isto é particularmente vantajoso ao projetar naves espaciais.

A carga útil ILLUMA-T está sendo gerenciada pelo Goddard Space Flight Center da NASA, em colaboração com o Johnson Space Center e o Laboratório Lincoln do Instituto de Tecnologia de Massachusetts para Comunicações e Navegação Espacial (SCaN). O lançamento do sistema de comunicação a laser está previsto para 5 de novembro, a bordo da espaçonave SpaceX Dragon, do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida.

Além do ILLUMA-T, a espaçonave Dragon também transportará outros experimentos, hardware e suprimentos para a tripulação da Expedição 70. Um desses experimentos é o Experimento de Ondas Atmosféricas (AWE), que medirá as características e o movimento das ondas gravitacionais atmosféricas. AWE visa melhorar a nossa compreensão da atmosfera, do tempo e do clima da Terra e desenvolver estratégias para mitigar os efeitos do clima espacial.

Fonte: NASA