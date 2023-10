Desvendando as misteriosas nuvens de Júpiter

O fascínio enigmático do planeta Júpiter continua a cativar cientistas e entusiastas do espaço. Recentemente, a missão Juno da NASA revelou uma imagem hipnotizante das regiões norte do gigante gasoso, deixando os espectadores intrigados. Em 7 de setembro, durante seu 54º sobrevoo próximo, a espaçonave Juno conseguiu capturar uma visão extraordinária conhecida como Jet N7.

A imagem mostra imensas nuvens turbulentas e tempestades rodopiantes, coincidentemente parecendo uma face fantasmagórica ao longo do terminador de Júpiter – a linha que divide o dia da noite no planeta. É como se o Halloween decidisse visitar o gigante gasoso um pouco mais cedo este ano. Estas formações misteriosas, captadas pela câmara pelo cientista cidadão Vladimir Tarasov quando Juno estava aproximadamente a 2,400 quilómetros acima de Júpiter, desencadearam um efeito psicológico fascinante conhecido como pareidolia. Batizada com o nome da tendência dos observadores de perceber padrões ou rostos em estruturas aparentemente aleatórias, a pareidolia há muito tempo intriga cientistas e artistas.

Embora possa parecer um fenômeno único, não é a primeira vez que a NASA captura uma imagem do que parece ser um rosto em um corpo celeste. Em 1976, a famosa foto “Face on Mars” causou alvoroço entre os entusiastas do espaço. No entanto, investigações subsequentes da sonda Viking 1 da NASA revelaram que a face era apenas uma ilusão de ótica causada pelas características geológicas naturais do Planeta Vermelho.

Juno, a notável sonda espacial da NASA, continua orbitando Júpiter e desvendando seus mistérios. Lançado em agosto de 2011, o Juno está equipado para medir a composição, o campo gravitacional, o campo magnético e a magnetosfera polar de Júpiter. A sua missão estende-se à investigação da formação do planeta, incluindo a presença de um núcleo rochoso. Juno também explora as propriedades atmosféricas de Júpiter, como o conteúdo de água, a distribuição de massa e os formidáveis ​​ventos que podem atingir velocidades de até 620 km/h.

À medida que continuamos a maravilhar-nos com as imagens inspiradoras que Juno nos proporciona, somos lembrados mais uma vez das vastas maravilhas que o nosso universo guarda. A cada passagem próxima, as revelações de Juno alimentam a nossa curiosidade e aprofundam a nossa compreensão do enigmático gigante gasoso.

