Novas descobertas em Ganimedes: sais e produtos orgânicos encontrados na maior lua de Júpiter

A espaçonave Juno da NASA fez uma descoberta inovadora em Ganimedes, a maior lua de Júpiter. Durante um sobrevôo recente em junho de 2021, o espectrômetro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) da Juno detectou a presença de sais e compostos orgânicos na superfície da lua, revelando insights intrigantes sobre sua composição e história.

Ganimedes, com um diâmetro maior que o do planeta Mercúrio, possui um enorme oceano sob a sua crosta gelada. A análise de Juno forneceu informações valiosas sobre a química da lua e as interações na atmosfera de Júpiter e nas suas luas.

O instrumento JIRAM identificou vários sais, incluindo cloreto de sódio hidratado, cloreto de amônio e bicarbonato de sódio. Além disso, Juno descobriu potencialmente aldeídos alifáticos, compostos orgânicos que têm implicações importantes para a compreensão da formação e evolução de Ganimedes.

O facto de estes compostos e sais terem sido detectados é bastante notável, considerando a proximidade de Ganimedes do intenso campo magnético de Júpiter. O escudo magnético em torno do equador de Ganimedes parece proteger a superfície dos efeitos prejudiciais dos electrões e iões pesados ​​emitidos pelo campo magnético de Júpiter, permitindo a preservação destas substâncias.

Scott Bolton, investigador principal de Juno do Southwest Research Institute, explica: “Encontramos a maior abundância de sais e substâncias orgânicas em terrenos escuros e brilhantes em latitudes protegidas pelo campo magnético. Isto sugere que estamos vendo os restos de uma salmoura oceânica profunda que atingiu a superfície deste mundo congelado.”

Estas descobertas levantam questões sobre a existência de atividade hidrotérmica e interações entre o oceano subterrâneo de Ganimedes e as rochas nas profundezas da lua. A presença de fontes hidrotermais ou extensas interações água-rocha podem ser responsáveis ​​pelo equilíbrio observado de sais. Os sais de sódio, em particular, são indicadores significativos de alteração aquosa em Ganimedes.

Embora os autores do estudo publicado na Nature Astronomy reconheçam a possibilidade de outros processos contribuírem para a formação destes sais, sublinham a necessidade de mais investigações. A crosta espessa de Ganimedes e as potenciais trocas superficiais sugerem uma dinâmica complexa entre sua crosta rasa e sua superfície, bem como a potencial deposição externa desses sais.

A missão da Juno, iniciada em 2011, já foi prorrogada duas vezes devido às suas notáveis ​​descobertas. Como a segunda missão a orbitar Júpiter depois da sonda Galileo da NASA, Juno continua a lançar luz sobre o clima, o ambiente magnético e a história do gigante gasoso. Com operação programada até setembro de 2025, Juno promete desvendar mais segredos escondidos no maior planeta do nosso sistema solar e nas suas luas cativantes.

Perguntas frequentes

1. O que a sonda Juno da NASA descobriu em Ganimedes?

A sonda Juno da NASA detectou sais e compostos orgânicos na superfície de Ganimedes, a maior lua de Júpiter. Esses compostos fornecem informações sobre a formação, evolução e composição química de seu oceano subterrâneo de Ganimedes.

2. Como Juno fez essas descobertas?

Juno utilizou seu espectrômetro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) para analisar Ganimedes durante um sobrevoo em junho de 2021. O instrumento permite aos cientistas estudar a química e as interações na atmosfera de Júpiter e suas luas.

3. Como os sais e compostos orgânicos conseguiram sobreviver em Ganimedes?

Apesar do intenso campo magnético de Júpiter, o equador de Ganimedes parece estar protegido dos efeitos prejudiciais dos eletrões e dos iões pesados. Este ambiente protetor permite que sais e compostos orgânicos persistam na superfície de Ganimedes.

4. Qual poderia ser a origem destes sais e compostos orgânicos em Ganimedes?

A presença de sais e compostos orgânicos sugere atividade hidrotérmica e interações entre o oceano subterrâneo de Ganimedes e as rochas nas profundezas da lua. Estas descobertas também podem indicar interações água-rocha ou deposições externas.

5. Qual é a missão da Juno e por quanto tempo ela irá operar?

Juno, lançado em 2011, tem como objetivo estudar o clima, o ambiente magnético e a história de Júpiter. Sua missão foi prorrogada duas vezes e está programada para operar até setembro de 2025.