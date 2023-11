Novo estudo revela moléculas orgânicas e sais na lua de Júpiter, Ganimedes

By

A missão Juno da NASA fez uma descoberta inovadora em Ganimedes, uma das luas de Júpiter. O espectrômetro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) da espaçonave detectou a presença de moléculas orgânicas e sais minerais na superfície da lua. Esta descoberta pode fornecer informações valiosas sobre a formação de Ganimedes e a composição do seu oceano profundo.

Observações anteriores de telescópios e naves espaciais sugeriram a existência de sais e substâncias orgânicas em Ganimedes, mas a resolução espacial desses dados foi insuficiente para tirar conclusões definitivas. No entanto, os espectros infravermelhos de alta resolução espacial obtidos pelo JIRAM durante um sobrevôo próximo em junho de 2021 finalmente confirmaram a presença desses compostos.

O sensor JIRAM capturou imagens infravermelhas e espectros da superfície de Ganimedes, revelando uma visão detalhada da composição da lua. A excepcional resolução espacial permitiu aos cientistas identificar várias moléculas, incluindo bicarbonato de sódio, cloreto de sódio hidratado, cloreto de amônio e aldeídos alifáticos, juntamente com gelo de água.

De acordo com Federico Tosi, co-investigador da Juno, a presença de sais amoníacos sugere que Ganimedes pode ter acumulado materiais suficientemente frios para condensar o amoníaco durante a sua formação. Além disso, os sais de carbonato podem ser restos de gelos ricos em dióxido de carbono. Estas descobertas lançam luz sobre a história geológica da Lua e os processos que moldaram a sua superfície.

Curiosamente, a região equatorial de Ganimedes está protegida do intenso campo magnético de Júpiter, protegendo-o do bombardeamento de electrões e iões pesados. Esta proteção desempenha um papel significativo na preservação das moléculas orgânicas e dos sais encontrados nos terrenos escuros e claros.

Scott Bolton, principal investigador de Juno, acredita que a abundância de sais e substâncias orgânicas em latitudes específicas indica os restos de uma salmoura oceânica profunda que atingiu a superfície congelada da lua.

Este estudo inovador, publicado na Nature Astronomy, sublinha a importância da missão de Juno para desvendar os segredos das luas de Júpiter e aprofundar a nossa compreensão dos processos de formação do sistema solar.

FAQ:

P: O que o espectrômetro JIRAM em Juno descobriu na superfície de Ganimedes?

R: O espectrômetro JIRAM detectou a presença de moléculas orgânicas e sais minerais.

P: O que as descobertas sugerem sobre a formação de Ganimedes?

R: A presença de sais amoníacos indica que Ganimedes pode ter acumulado materiais frios o suficiente para condensar amônia durante sua formação. Os sais de carbonato podem ser restos de gelos ricos em dióxido de carbono.

P: Como essas descobertas foram possíveis?

R: Os espectros infravermelhos de alta resolução espacial obtidos pelo JIRAM durante um sobrevôo próximo em junho de 2021 forneceram informações detalhadas sobre a composição da superfície de Ganimedes.

P: Como as moléculas orgânicas e os sais são protegidos em Ganimedes?

R: A região equatorial de Ganimedes está protegida do intenso campo magnético de Júpiter, o que ajuda a preservar as moléculas orgânicas e os sais em certas latitudes.

P: Qual o significado deste estudo para a nossa compreensão do sistema solar?

R: Este estudo contribui para o nosso conhecimento da história geológica e dos processos de formação das luas de Júpiter, expandindo a nossa compreensão do sistema solar como um todo.