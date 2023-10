Explorando as profundezas enigmáticas da atmosfera de Júpiter

Você já se perguntou o que existe sob as nuvens rodopiantes de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar? A missão Juno da NASA tem como objetivo descobrir os segredos escondidos neste gigante gasoso. Durante o seu recente sobrevoo, Juno capturou uma imagem inspiradora que revela um retrato enigmático de Júpiter, reminiscente de uma obra-prima cubista.

A fotografia, tirada em 7 de setembro, durante o 54º encontro próximo de Juno com Júpiter, mostra uma região no extremo norte do planeta chamada Jet N7. Esta imagem cativante mostra uma exibição tumultuada de nuvens e tempestades ao longo do terminador de Júpiter, a fronteira entre os lados diurno e noturno. O que torna esta fotografia verdadeiramente notável é o ângulo da luz solar, que projeta sombras atmosféricas, realçando o terreno e as características complexas.

O cientista cidadão Vladimir Tarasov utilizou dados brutos do instrumento JunoCam de Juno para criar esta imagem hipnotizante. Posicionada a aproximadamente 4,800 milhas acima do topo das nuvens de Júpiter, a uma latitude de aproximadamente 69 graus norte, Juno nos presenteou com uma vista sublime da estética intrigante de Júpiter.

À medida que os cientistas se aprofundam no estudo destas formações de tirar o fôlego, esperam desbloquear insights profundos sobre os processos atmosféricos que governam este majestoso planeta. Cada encontro próximo com Júpiter proporciona uma oportunidade única para os investigadores aprofundarem a sua compreensão da dinâmica em jogo na sua atmosfera expansiva.

FAQ:

P: O que é pareidolia?

R: A pareidolia é um fenômeno psicológico em que os indivíduos percebem padrões familiares, como rostos ou objetos, em estímulos não relacionados ou aleatórios.

P: Como Juno captura imagens de Júpiter?

R: Juno utiliza seu instrumento JunoCam, que foi projetado especificamente para capturar imagens de alta resolução da atmosfera de Júpiter durante seus sobrevôos próximos.

P: Qual é o terminador de Júpiter?

R: O terminador em Júpiter é a fronteira entre o lado diurno iluminado e o lado noturno escuro do planeta.

P: Quem é Vladimir Tarasov?

R: Vladimir Tarasov é um cientista cidadão que utilizou os dados brutos de Juno para transformá-los na imagem hipnotizante capturada durante o sobrevoo.

