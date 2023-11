Novas descobertas: sais e produtos orgânicos descobertos na lua de Júpiter, Ganimedes

By

Dados coletados pela missão Juno da NASA revelaram a presença de sais minerais e compostos orgânicos na superfície da lua de Júpiter, Ganimedes. O espectrômetro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), a bordo da espaçonave, obteve essas descobertas durante um sobrevôo próximo da lua gelada. Publicada na revista Nature Astronomy, esta descoberta fornece informações valiosas sobre a composição de Ganimedes e a origem do seu vasto oceano interno.

Ganimedes, a maior das luas de Júpiter e ainda maior que o planeta Mercúrio, tem sido motivo de fascínio para os cientistas devido ao seu oceano de água escondido sob a crosta gelada. Observações anteriores realizadas pela sonda Galileu da NASA, pelo Telescópio Espacial Hubble e pelo Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul já sugeriam a presença de sais e substâncias orgânicas em Ganimedes, mas a resolução dessas observações foi insuficiente para confirmar a sua existência definitivamente.

No entanto, com a capacidade de alta resolução do JIRAM, os cientistas da Juno foram capazes de identificar características espectrais únicas de materiais não gelados de água, incluindo cloreto de sódio hidratado, cloreto de amônio, bicarbonato de sódio e possivelmente aldeídos alifáticos. Estas descobertas sugerem que Ganimedes pode ter acumulado materiais suficientemente frios para condensar amónia durante a sua formação, e os sais de carbonato podem ser restos de gelos ricos em dióxido de carbono.

As observações feitas durante o sobrevoo também revelaram que a abundância de sais e substâncias orgânicas é maior nos terrenos escuros e claros em latitudes protegidas pelo campo magnético de Ganimedes. Isto sugere que as regiões protegidas, até uma latitude de cerca de 40 graus, são menos afetadas pelo bombardeamento energético de partículas do campo magnético de Júpiter.

Estas novas descobertas marcam um marco importante na compreensão da composição e história geológica de Ganimedes. Com os avanços contínuos na tecnologia de exploração espacial, as futuras missões à lua de Júpiter poderão fornecer informações ainda mais detalhadas sobre a sua superfície complexa e o potencial de suporte de vida.

