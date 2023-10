Telescópio James Webb da NASA descobre corrente de jato de alta velocidade em Júpiter

Uma revelação inovadora surgiu do Telescópio Espacial James Webb da NASA, revelando uma característica fascinante da atmosfera de Júpiter. Os cientistas identificaram uma enorme corrente de jato de alta velocidade na estratosfera inferior de Júpiter, oferecendo informações valiosas sobre a intrincada dinâmica das condições atmosféricas do planeta.

Esta descoberta extraordinária foi anunciada pela NASA em 19 de outubro, apresentando uma rápida corrente de jato com velocidade de 515 km por hora. Localizado aproximadamente 40 km acima do equador de Júpiter, este fenómeno recentemente descoberto abrange uma largura impressionante de 4,800 quilómetros, posicionado bem acima das camadas de nuvens primárias.

O pesquisador principal Ricardo Hueso, da Universidade do País Basco, na Espanha, expressou a surpresa de sua equipe com esta descoberta inesperada. As características anteriormente indistintas observadas na atmosfera de Júpiter tornaram-se agora claras e rastreáveis, graças às notáveis ​​capacidades do Telescópio James Webb da NASA. Consequentemente, os cientistas podem agora observar o movimento destas características juntamente com a rápida rotação de Júpiter.

A corrente de jato de alta velocidade, encontrada na estratosfera inferior de Júpiter, exibe velocidades comparáveis ​​ao dobro dos ventos sustentados de um furacão de categoria 5 na Terra. Esta revelação fornece uma perspectiva fascinante sobre a dinâmica atmosférica do planeta.

A equipa de investigação comparou as observações do vento das camadas superiores de Webb com as das camadas inferiores do Telescópio Espacial Hubble, permitindo-lhes analisar o cisalhamento do vento e as variações de velocidade em diferentes altitudes. Espera-se que observações futuras elucidem se a velocidade e a altitude da corrente de jato sofrem alterações ao longo do tempo.

A descoberta foi feita através da análise de dados coletados em julho de 2022 usando o NIRCam de Webb. Imke de Pater, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e Thierry Fouchet, do Observatório de Paris, orquestraram um programa Early Release Science, capturando imagens de Júpiter a cada 10 horas. Este fenómeno único surgiu de uma combinação de quatro filtros diferentes, cada um sensível a alterações em diferentes altitudes da atmosfera de Júpiter.

Missões anteriores, como a Juno e a Cassini da NASA, bem como o Telescópio Espacial Hubble, também documentaram os padrões climáticos em constante mudança de Júpiter.

Fontes:

- NASA

– Universidade do País Basco, Espanha

- Universidade da California, Berkeley

– Observatório de Paris