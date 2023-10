NASA testa com sucesso bocal de motor de foguete de alumínio impresso em 3D para voos no espaço profundo

Os engenheiros da NASA no Marshall Space Flight Center colaboraram com a Elementum 3D para desenvolver e testar um bocal de motor de foguete impresso em 3D feito de alumínio. O bico, feito de uma nova variante de alumínio conhecida como A6061-RAM2, é mais leve que os bicos tradicionais e pode transportar mais cargas úteis, tornando-o ideal para voos espaciais profundos. O alumínio é um metal de menor densidade, permitindo componentes leves e de alta resistência. No entanto, a sua baixa tolerância ao calor extremo e a tendência a rachar durante a soldagem tornaram-no inadequado para a fabricação aditiva de peças de motores de foguetes.

No âmbito do projeto Manufatura Aditiva Reativa para a Quarta Revolução Industrial (RAMFIRE), a NASA se concentrou no avanço de bicos de foguete de alumínio leves e fabricados aditivamente com pequenos canais internos para mantê-los resfriados. O bocal RAMFIRE é construído como uma peça única, exigindo menos ligações e reduzindo significativamente o tempo de fabricação em comparação com métodos convencionais que requerem milhares de peças unidas individualmente.

O bico foi desenvolvido usando tecnologia de deposição de energia direcionada a pó a laser (LP-DED). NASA e Elementum 3D fizeram parceria com RPM Innovations (RPMI) para construir os bicos usando seu processo LP-DED. O bocal RAMFIRE completou com sucesso vários testes de fogo quente usando várias configurações de combustível, demonstrando sua capacidade de operar em ambientes exigentes de espaço profundo.

A nova liga de alumínio e o processo de fabricação aditiva desenvolvido no âmbito do projeto RAMFIRE poderiam desempenhar um papel crucial nos objetivos da Lua a Marte da NASA, permitindo a fabricação de componentes leves de foguetes capazes de suportar altas cargas estruturais. A NASA está trabalhando para compartilhar os dados e processos com as partes interessadas comerciais e acadêmicas, permitindo aplicações potenciais na indústria aeroespacial.

(Fonte: NASA)